Это то, леди! Как Талия Миннуллина разбивала предрассудки инвесторов

Талия Миннулина постаралась убедить инвесторов, что республика избавляется от кумовства и родственных связей

Завершившийся в пятницу международный форум с хитовым названием «Это то, сэр!» оставил сильнейшие впечатления у российских инвесторов. Под стать своему нестандартному названию глава АИР изменила чиновничий формат смотра татарстанских ТОСЭР, а во время общения задавала спикерам вызывающие и слегка провокационные вопросы, держа в напряжении весь зал. Как Талия Миннулина поразила министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, на чем запнулся мэр Нижнекамска Айдар Метшин и чем шокировала главу «Татнефти» Наиля Маганова, заслуженно сорвав самые горячие аплодисменты зала, — в материале «Реального времени».

Без президента



Дебютный показ пяти татарстанстанских ТОСЭР в Нижнекамске развернулся в городском Доме народного творчества с раннего утра пятницы. Это был второй и заключительный день международного форума, предназначенного для будущих и действующих инвесторов в малые города c особым налоговым режимом. Фойе зала было заставлено впритык однотипными стендами с макетами МСБ разного профиля — от нефтехимических до кондитерских. Но неизбежно на торце каждого из них выделялся броский слоган международного форма «Это то, сэр!» Его авторство, как известно, приписывается главе АИР Талие Минуллиной, чье ведомство и выступило соорганизатором форума вместе с исполкомом Нижнекамского района. Резиденты по достоинству оценили креативную находку Талии Миннулиной, но сами дальше этого не смогли пойти и предпочитали не выделяться.

Конечно, главным гостем должен был стать президент РТ Рустам Минниханов, которого ждали с самого утра. Но по объективным причинам он не смог быть на финальном показе резидентов. Вместо заявленного премьер-министра РТ Алексея Песошина прибыл его заместитель и член инвестиционного совета ТОСЭР Рустам Нигматуллин, депутата Госдумы Альфию Когогину не смог подменить ни один из коллег по депутатскому корпусу, а из руководителей муниципальных образований был замечен лишь скучающий зеленодольский глава Александр Тыгин. Не откликнулись на приглашения и главы крупных промышленных компаний, которых жаждали услышать МСБ. Зато в полном составе приехала многочисленная и говорливая делегация инвесторов из КНР. В ней было около 30 менеджеров корпорации Haier и ее стратегических партнеров, а также представители власти города-побратима Нижнекамска- китайского Мэньшаня, мэры китайских Гауми и Мейшаня, турецких Мерсина и Мармари. Форум собрал 850 человек и проходил на нескольких площадках города.

Дебютный показ пяти татарстанстанских ТОСЭР в Нижнекамске развернулся в городском Доме народного творчества



Без лишнего пафоса

И все-таки пленарное заседание форума с претенциозным слоганом грозило превратиться в проходное чиновничье заседание. Без лишнего пафоса Талия Минуллина обернула его в русло свободного ток-шоу, что стало неожиданностью, похоже, даже для главных спикеров.

— Знаете, недавно обсуждалась новая федеральная инициатива отбирать статус ТОСЭР, — подняла она свежезажаренную тему. — Только-только выдали некоторым территориям, и вот уже задумались над тем, как отобрать за невыполнение показателей. Сегодня в Татарстане их пять. Фарид Султанович, как думаете справимся или все-таки есть шанс на провал у кого-то из Татарстана?, — озадачила она вопросом министра экономики РТ Фарида Абдуллганиева. Он быстро раскусил заход и не стал признаваться, кто может попасть в «штрафники». «Я немножечко возьму историческую ретроспективу», — ловко ушел от прямого ответа министр и пустился в длинные рассуждения о том, что «ТОСЭР — это всего лишь инструмент», а все зависит от того, «в чьих руках он находится». И выбыл из шоу, взяв молчаливую паузу до конца пленарки.

Мэру Нижнекамска Айдару Метшину на правах принимающей стороны достался более заурядный вопрос — а что поменяет ТОСЭР в Нижнекамске? А может это просто дополнительный инструмент? Глава нефтехимического города начал биться цифрами. По его словам, спустя 2 года после придания городу статуса ТОСЭР его инвесторами стали 8 резидентов с объемом инвестиций в 2 млрд рублей, а к 2027 году их станет 20 с инвестициями в 7,5 млрд рублей. Он перечислил преимущества города для МСБ, но как конкретно изменится жизнь города через 10 лет оставил без ответа. Но педалировать этот момент модератор не стала, приняв ответ без каких-либо комментариев.

Айдару Метшину на правах принимающей стороны достался вопрос — а что поменяет ТОСЭР в Нижнекамске?



Обойдя вниманием татарстанских спикеров, Талия Миннулина задумалась вслух — а как у них? «Каким образом вам удалось в 10 раз поднять экономику вашего региона», — спросила она у гостя из КНР главе округа Мэйшань. После долгого повествования, во время которого она цитировала изречения национального мыслителя и поэта Су Дуппо, глава АИР сделала краткое резюме сказанного. «То есть, этому способствовало увеличение прозрачности бизнес-процессов, административных процессов и переход в электронную форму. Это, как я понимаю, и есть условия, которые могут помочь в том числе и российской экономике, — переспросила она на всякий случай у китайского коллеги рецепт экономического процветания.

И немного романтического настроения

По закону жанра здесь последовало лирическое отступление. «Знаете, очень мне понравилась в вашем докладе линия с поэзией. Это было так прекрасно и красиво, что даже у меня немножко романтическое настроение появилось», — выразила она комплимент китайской госпоже. Но, похоже, мысль об открытости и демократичности экономики не давала ей покоя.

— Я вспомнила, что говорят коллеги из других субъектов РФ про Татарстан, — заинтриговала она. Говорят, что в Татарстане нет служебных романов. Я спросила: почему? Так у вас же все родственники, все друг друга знают и даже как-то наверно не получится, да? — по залу прокатился одобрительный смех. Понятно наверно, что такое откровение главной леди Татарстана на него произвело сильнейшее впечатление. Хотя, в сущности, ничего нового в нем не было.

«Так вот я хочу сказать, что бытует мнение, что родственники еще и другим образом контролируют [друг-друга]. Например, как стать поставщиком крупной компании? Только родственники — крупные поставщики? В связи с этим у меня к вам, Наиль Ульфатович, вопрос…

«Как стать вашим родственником?». — спросила Талия Минуллина у расслабившегося Наиля Маганова



Талия Миннулина еще не успела проговорить его, как зал начал дружно покатываться от хохота и не останавливался. Неприличный вопрос прозвучал. «Как стать вашим родственником?». — без ложного стеснения и в лоб спросила Талия Минуллина у расслабившегося Наиля Маганова.

И тут же ее голос снова заглушили по-настоящему бурные аплодисменты представителей малого и среднего бизнеса. А из зала полетели «желтые» новости, которые впрочем, спустя полтора часа дезавуировались как анекдоты и шутки Талии Минуллиной. Но на самом деле, шутки в ней ровно столько, сколько бывает в хорошей шутке. Ведь без запоздалых предупреждений в лояльных СМИ инвесторы и не поняли бы, что это был просто анекдот.

«Татнефть»: не верьте мифам

Восхищенный зал продолжал ей аплодировать, пока микрофон не взял сам Наиль Маганов.

«Ну на самом, я слышу эти истории неоднократно, но все это мифы...», — начал Маганова. «Мифы описывают события, которые когда-то происходили», — открестился она. Он заверил, что «одной из главных существенных ценностей компании является то, что мы открыты к равноправному сотрудничеству и взаимовыгодной работе». Перейдя к злободневной теме услуг и закупок, он сообщил, что они осуществляются на тендерной площадке, а результаты официально публикуются на сайте компании. Правда, он оговорился, что иногда к ним поступают письма с укором на то, что претенденты «заплатили такие-то деньги за аккредитацию на этой площадке», хотя на самом деле это проходит бесплатно. «Пользуясь этой трибуной, хотел сказать что все открыто… то, что ходят такие мифы, это недоработка моих коллег в том, что мы недостаточно открываемся», — самокритично признал он.

По существу вопроса, он ответил, что особых требований к предприятиям компания не предъявляет. Тут Талия Минуллина вставила реплику, заметив, что резидентам важно понимать, как работать с крупными промышленными предприятиями, на которые ориентированы многие резиденты ТОСЭР. Собственно, ради чего они заходят в татарстанские ТОСЭРы? «Насколько «Татнефть» готова менять своих поставщиков? Есть ли шанс, что хотя бы один поставщик может стать лучше тех, кто регулярно ведет поставки?», — перешла она к делу.

Наиль Маганов еще раз подчеркнул, что «у «Татнефти» равные условия для всех, независимо от того, новый или старый поставщик». Но привел несколько примеров, как проходит ротация среди поставщиков.

Рустам Нигматуллин доложил журналистам, как республика намерена помогать индустриальному парку «Пионер»

Татарстан пообещал дорогу к «Пионеру»

По окончании форума Талия Миннуллина прокомментировала итоги. «Мы подписали очень конкретные соглашения — 23 по Нижнекамску, плюс по Менделеевску четыре, — сообщила она. — Речь идет о различных инвестиционных проектах, самые крупные среди них — это четырехзвездочный гостиничный комплекс (300 млн рублей вложений), строительный магазин (450 млн), фитнес-центр (190 млн), торгово-деловой офисный центр (357 млн). В совокупности 23 проекта дадут городу 931 рабочее место, а общая сумма инвестиций составит 2 млрд 457 млн 100 тыс рублей».

В свою очередь вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин доложил журналистам, как республика намерена помогать индустриальному парку «Пионер», где открылся завод третьего резидента из КНР Shandong BAIKAL Group. Речь идет о привлечении средств у фонда развития моногородов на реконструкцию автодороги по улице Чистопольской (участок трассы от «нулевого» пикета до индустриального парка «Пионер»). Цена вопроса — 335 млн рублей.

«Республика готова, мы активно занимаемся, в Фонд моногородов мы заявились, — пояснил первый вице-премьер РТ. — Рассмотрение заявки пройдет до конца апреля».