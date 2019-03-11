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Талия Минуллина лишилась поклонника из-за повышенного внимания СМИ к ее личной жизни

15:23, 11.03.2019 3
Талия Минуллина лишилась поклонника из-за повышенного внимания СМИ к ее личной жизни
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что лишилась поклонника из-за повышенного внимания федеральных СМИ к ее личной жизни.

«Вместо этих обсуждений инвестируйте в Татарстан! У нас лучшие условия для инвесторов в стране!» — написала Минуллина на своей странице в Facebook.

Ранее Талия Минуллина призналась телеведущему Леониду Якубовичу, который был приглашен поздравить женщин в правительстве РТ, что на 8 Марта получила в подарок автомобиль Porshe.

Позже она сообщила, что не стала принимать машину, а попросила молодого человека продать ее и инвестировать вырученные деньги в развитие Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Слишком много Талии Минуллиной
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  • Анонимно 11 марта
    Пиар - единственное достижение этой особы
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  • Анонимно 11 марта
    Зачем вообще этим нужно было хвастаться? Берега девушка потеряла
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