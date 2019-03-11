Талия Минуллина лишилась поклонника из-за повышенного внимания СМИ к ее личной жизни

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что лишилась поклонника из-за повышенного внимания федеральных СМИ к ее личной жизни.

«Вместо этих обсуждений инвестируйте в Татарстан! У нас лучшие условия для инвесторов в стране!» — написала Минуллина на своей странице в Facebook.

Ранее Талия Минуллина призналась телеведущему Леониду Якубовичу, который был приглашен поздравить женщин в правительстве РТ, что на 8 Марта получила в подарок автомобиль Porshe.

Позже она сообщила, что не стала принимать машину, а попросила молодого человека продать ее и инвестировать вырученные деньги в развитие Татарстана.

