Инвестиционный совет Татарстана поддержал 12 проектов на 10,6 млрд рублей

В Казани прошло заседание Инвестиционного совета РТ, которое провел президент республики Рустам Минниханов. Совет поддержал все 12 представленных на мероприятии проектов, сообщила «Реальному времени» пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.

В числе рассмотренных членами Инвестиционного совета проектов:

— Создание производственно-складского комплекса по фасовке и переработке овощей и фруктов в Республике Татарстан (общий объем инвестиций — 183 млн рублей, 54 новых рабочих места).

— Создание центра лучевой терапии на базе ДРКБ РТ с применением механизма ГЧП (общий объем инвестиций — 541 млн рублей, 24 новых рабочих места).



— Строительство завода по производству молочной продукции путем реконструкции ООО «Апастовский молочный комбинат» и увеличения производственных мощностей завода по выпуску полутвердых сыров и сухой сыворотки (общий объем инвестиций — более 1 млрд рублей, 230 новых рабочих мест).



— Строительство торгового центра «Манзара-Молл» в Зеленодольске (общий объем инвестиций — 350 млн рублей, 60 новых рабочих мест).



— Создание в Набережных Челнах стилизованного культурно-досугового ярмарочного комплекса на 500 теремов, включенного во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок, объединенных IT-платформой под единым брендом «Русская ярмарка» (общий объем инвестиций — 350 млн рублей, 35 новых рабочих мест).



— Производство пластиковых окон в Зеленодольске (общий объем инвестиций — 370 млн рублей, 400 новых рабочих мест).



— Внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс Республики Татарстан путем создания растениеводческого предприятия на территории Менделеевского района (общий объем инвестиций — 350 млн рублей, 24 новых рабочих места).



— Строительство современного элеватора в Чистополе общей мощностью хранения 27 040 кубометров для оказания комплекса услуг по подработке и хранению зерновых и масличных культур (общий объем инвестиций — 368 млн рублей, 41 новое рабочее место).



— Строительство в Чистополе современного зернового терминала объемом хранения 10 000 тонн, обеспечивающего разгрузку с автомобильного транспорта, подработку и отгрузку на суда типа «река-море» зерновых, бобовых, технических, кормовых и масличных культур (общий объем инвестиций — 344 млн рублей, 32 новых рабочих места).



— Организация второй очереди производства джемов и кондитерских изделий в Набережных Челнах (общий объем инвестиций — 205 млн рублей, 70 новых рабочих мест).



Фото: tatarstan.ru

Также были рассмотрены проекты по завершению строительства многоэтажного жилого дома 65/06 и строительству нового жилого комплекса в жилом районе XVIа по проспекту Мира в Набережных Челнах (общий объем инвестиций — 4,9 млрд рублей). И завершение строительства проблемного жилого дома 65/10 (блоки 3, 4), строительство новых жилых домов 10-го и 12-го комплексов в Набережных Челнах (общий объем инвестиций — 1,7 млрд рублей).



Все проекты отмечены как социально важные и одобрены для реализации на территории Республики Татарстан.