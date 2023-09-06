На «золотом» берегу Казанки: в стройку делового центра инвестируют 29 миллиардов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

«Есть большие риски столкнуться с перекупщиками, если эту землю выставлять на открытые торги. Уж больно место хорошее: прямо у воды и с видом на Казанский кремль», — объясняла Талия Минуллина необходимость передачи берега Казанки без торгов питерскому девелоперу Kravt Group. Инвестиционный совет республики сегодня одобрил строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» стоимостью 29 млрд рублей, претендующего на статус нового делового и развлекательного центра. А депутат Госсовета РТ Альмир Михеев, чья компания входит в пятерку крупных дистрибьюторов эндопротезов в России, успешно защитил проект по локализации тазобедренных протезов за 300 млн рублей.

Набережный парк

На берегу Казанки рядом с элитными жилыми комплексами начнется строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» («яр» в переводе с татарского — «берег», «набережный») с большой парковой зоной, чья общая площадь оценивается в 11 га. Реновацию этой территории доверили питерскому девелоперу Kravt Group.

Инвестиционный совет РТ под председательством Рустама Минниханова утвердил программу по застройке берега. Согласно архитектурной концепции, здесь появится ансамбль из пятизвездочной гостиницы, конгресс–холла и современного концертного зала с прилегающей парковой зоной. Консультантом проекта выступила консалтинговая компания NF Group, а архитектурные решения разработали в московском бюро Sergey Skuratov Architects.

Концепция застройки пока не публиковалась, но управляющий партнер «Кравт Групп» Валерий Кравцун обещал раскрыть подробности после выхода протокольных решений инвестсовета. По его словам, сейчас идет разработка проектно-сметной документации, разрешения на строительство еще нет.

realnoevremya.ru

По словам Валерия Кравцуна, застройка планируется с учетом пребывания до 5 тысяч человек одновременно. «На стесненных участках нельзя построить что-то стоящее. Вот представьте, выходят одновременно 3—5 тысяч человек. Им нужно много пространства. Мы предложили концепцию кластерной застройки», — рассказал он. Все три якорных сооружения будут строиться одновременно, но рассчитывать на скорое открытие не стоит. Окончание реализации проекта запланировано на четвертый квартал 2027 года. При этом застройщик не рассчитывает на быструю окупаемость. «С учетом турбулентности закладываем самые пессимистичные сценарии», — признался он, так и не назвав конкретной суммы.



«Это «золотая» земля, что тут говорить»



Самый главный бонус инвестора в том, что власти республики согласились передать ему землю без торгов. До сих пор мало кому из предпринимателей шли на такие уступки. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина назвала две причины, которые подтолкнули принять такое решение.

— Если выставлять участок на торги, его стоимость будет такая, что рентабельность будет тяжело обеспечить, — отметила глава АИР РТ. — И еще большие риски по перекупщикам, потому что место очень уж хорошее — с видом на Казанский кремль, плюс на воде. Конечно, это «золотая» земля, что тут говорить.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Петербургская компания приобрела участок на берегу Казанки, когда РК «Ривьера» был продан за долги в 2021 году, но с тех пор медлила с его освоением. Этим летом казанцы жаловались, что остались без пляжа из-за строительных работ. Валерий Кравцун постарался откреститься от промахов соседей по участку. «Так, стоп. Аквапарк — не наш, «Ривьера» — не наша. Все слухи о том, что мы будем разрушать инфраструктуру или лишать казанцев бассейна — это не наша история. Мы развиваем свою территорию», — заявил он, добавив, что с соседями-девелоперами их объединяет только общая набережная. По его словам, им досталось благоустройство 93 тыс. кв. м. «Мы создаем определенную экосреду, а не просто здания. Здесь не будет заборов, все общественные зоны будут открыты, и деловая часть — порядка 20 ресторанов — будет точно», — заключил он.

Новые отели в Алексеевском, Зеленодольске и в Мамадыше

Грандиозный проект в Казани не закроет спрос на новые отели ни в Казани, ни в Татарстане. По словам Талии Минуллиной, согласовано строительство гостиницы «Алекс» на 100 мест (семь этажей) в Алексеевском районе. Ее инвестором выступила компания «Каминвест», заявленные инвестиции — свыше 200 млн рублей. Отель будет расположен на выезде с трассы Казань — Оренбург, рядом с Ледовым дворцом. Он предназначен для размещения туристов, командированных, гостей.

— Потребность в гостиничном фонде остается. На следующем инвестсовете будем рассматривать строительство гостиницы в Мамадыше. Нынешний гостиничный фонд не справляется с потоком туристов и в Казани, и в Татарстане, — заявила Талия Минуллина.

В Зеленодольском районе появится семейный кемпинг со средним чеком до 4 тысяч рублей в сутки.

«На следующем инвестсовете будем рассматривать строительство гостиницы в Мамадыше», — заявила Талия Минуллина. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Органные концерты, джаз и «попса»: концертный зал за 12 млрд в Альметьевске

«Татнефть» защитила социальный проект по строительству киноконцертного зала стоимостью 12 млрд рублей. Он будет построен на площади перед ДК «Нефтьче», где проходят зрелищные мероприятия в Альметьевске.

Ожидается, что объект сдадут к 2026 году. К тому времени нефтяники собираются провести реконструкцию каскада прудов и обновить центральную улицу Ленина. Но «гвоздем программы» станет новый киноконцертный зал вместимостью 1 100 мест.

— По своей акустике концертный зал будет одним из лучших в мире, — рассказал журналистам заместитель гендиректора компании Николай Глазков. — Это зал с органом для классической симфонической музыки. Но в то же время он может трансформироваться. Самое главное — зал акустически доступен для любых музыкальных мероприятий. Сцена и оркестровая яма трансформируются, есть два кинозала по 50 мест, тут же ресторан на 100 мест и открытые площадки для выставок картин и выступлений духовых оркестров. Вы, казанцы, тоже будете приезжать к нам в гости, потому что такого зала у вас нет.

Иностранных протезов почти нет

Депутат Госсовета РТ Альмир Михеев, чья компания входит в пятерку крупных дистрибьюторов эндопротезов в России, успешно защитил проект по локализации тазобедренных протезов за 300 млн рублей. По его словам, сейчас зарубежные поставщики сократили на 80% поставки эндопротезов в нашу страну.

Основанная им компания «Анатомика» разработала собственную технологию их производства и собирается ее масштабировать в промпарке Зеленодольского района. Компания предложила гарантировать по офсетным контрактам до 25% от всего объема закупок, которые осуществляет Минздрав РТ по годовой программе ОМС.

Зарубежные поставщики сократили на 80% поставки эндопротезов в нашу страну. realnoevremya.ru

— Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем на заседании — какой правовой механизм можем найти, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, — сообщила Талия Минуллина.

В целом инвестиционная активность в республике не снижается. Объем инвестиций в основной капитал Татарстана за первые полгода составил 385 млрд рублей с ростом к уровню прошлого года на 116%. Из них частные инвестиции — 327 млрд рублей (+10% к уровню 2021 года).

— Это очень хорошие цифры в текущей политической и экономической ситуации. Прирост стимулируют многочисленные меры поддержки по финансированию и гарантированному сбыту, — отметила глава АИР РТ.