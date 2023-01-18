Инвестиции в экономику Татарстана выросли до 850 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022-м инвестиции в экономику Татарстана выросли — по итогам года они ожидаются в размере 850 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

— Без денег у нас ничего не получится, — сказала в заключительном слове глава АИР по окончании коллегии. По ее словам, ожидаемый объем инвестиций в основной капитал составит 700 млрд рублей.

За 9 месяцев 2022 года республика привлекла 451 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в большом интервью «Реальному времени» Талия Минуллина сообщила, что Татарстан должен разработать и принять инвестиционный генеральный план в продолжение стратегии социально-экономического развития на 10—15 лет вперед.



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Луиза Игнатьева