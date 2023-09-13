На форуме «РОСТКИ» в Казани подписали 21 соглашение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На Международном форуме «РОСТКИ» в Казани Россия и Китай официально подписали 21 соглашение. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции.

Она уточнила, что соглашения подписали как образовательные учреждения, так и предприниматели. Они заключены в разных сферах.

Талия Минуллина рассказала, что форум «РОСТКИ» в Казани посетили свыше 7 тысяч участников. По ее словам, такого количества гостей организаторы не ожидали — изначально планировалось, что мероприятие посетят более 3 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Мы не ожидали такого большого интереса с первого года, — заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, уточнив, что в форуме участвовали представители 58 регионов России, в том числе и губернаторы.



Напомним, первый российско-китайский форум «РОСТКИ» в Казани проходил 7—8 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина