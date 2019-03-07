В Татарстане появится завод гидравлического оборудования чешской компании «Югострой»

Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина и директор концерна «Югострой» Иржи Герле подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве, которое предполагает строительство в Татарстане завода по производству гидравлического оборудования.

«Мы сделали большой шаг к расширению сотрудничества. Инвестиционный проект, который мы планируем реализовать, предполагает производство гидравлического оборудования на территории Татарстана», — приводит слова Минуллиной пресс-служба АИР.

Напомним, что президент РТ Рустам Минниханов еще в 2015 году обсуждал с руководством «Югостроя» возможность строительства завода по производству гидравлического оборудования на территории ОЭЗ «Алабуга».