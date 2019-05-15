Торгово-промышленные палаты Татарстана и турецкой провинции Бурса подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня делегация Республики Татарстан находится в Турции. Деловая программа проходит в городе Бурсе, сообщается на официальном портале АИР РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что между республикой и Турцией есть соглашение о сотрудничестве. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина назвала Турцию важным стратегическим партнером Татарстана.

Стороны намерены укрепить взаимодействие и увеличить товарооборот. Между торгово-промышленными палатами Татарстана и Бурсы подписано соглашение о сотрудничестве. В 2018 году товарооборот между республикой и Турцией составил $313,9 млн, из них экспорт Татарстана в Турцию — $119,9 млн в сфере нефтепродуктов, изделий из пластмассы, каучука и резины, продуктов растительного и животного происхождения.

