Рафинат Яруллин: «Западные компании уходят из страны, а восточные — не торопятся занять их место»

«Татнефть» и «Казаньоргсинтез» продолжают идти в рост, шинники ищут сырьевые каналы, а КЗСК может остановиться

Становой хребет татарстанского бюджета — нефтегазохимический комплекс — выжал из себя максимум возможностей, испытав влияние «качелей» мировой конъюнктуры цен. «Впервые с 2009 года совокупные объемы выпуска нефтегазохимической продукции слегка пошатнулись, понизившись на 1%», — сообщил сегодня на очередном заседании совета директоров глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, подводя итоги работы за первый квартал 2019 года. Впрочем, особого повода для расстройства нет — казна получила 103 млрд рублей налоговых отчислений. Каким образом международные санкции ударили по российской нефтехимии, чем привлекла руководство ТАИФа федеральная программа развития международного экспорта и что предлагают ученые для утилизации неразлагаемых полимеров — в репортаже «Реального времени».

Каким бы важным по уровню представительности ни было президентское совещание, оно не обходится без внимания к ярким нарядам главы АИР РТ Талии Минуллиной. Сегодня утром единственная в обществе «генералов» большого бизнеса леди появилась в необычно строгой белой блузе и с собранными волосами. Однако Рустам Минниханов все-таки заметил скромную девушку и по-отечески спросил: «Что же сегодня без хиджаба? Сняла?» Видимо, вчерашнее появление главы АИР в «хиджабе» нежного персикового оттенка и длинной, в пол, струящейся юбке не осталось незамеченным президентом. Но он, видно, решил высказать ей комплимент лишь сегодня: «Да, вчера было красиво!» Не поднимая глаз, Талия Минуллина ответила: «Рэхмэт».

Нефтехимия «отдала» 1%

Итоги работы нефтегазохимического комплекса РТ за первый квартал 2019 года по традиции подвел глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Как и ожидалось, начало года, которое считается «мертвым сезоном» продаж, не принесло блестящих результатов отрасли, находящейся к тому же в сильной зависимости от конъюнктуры мировых цен.

— В совокупности объемы выпуска в нефтегазохимическом комплексе РТ снизились на 1%, — сообщил Рафинат Яруллин. Но, по его словам, наибольшее падение — в 6% — произошло в нефтехимии и химии.

«Столь сильное падение выпуска отмечается впервые с 2009 года, — особо подчеркнул он. — На негативные результаты повлияли проблемы с обеспечением сырьем сектора резиновых изделий и оборотными средствами, а также снижение цен на ряд пластиков», — перечислил он ключевые факторы негативной динамики. Тем не менее отрасль выполнила бюджетные обязательства, перечислив в бюджет 103 млрд рублей налоговых платежей. Правда, эта цифра прозвучала в отчете почти вскользь, как бы мимоходом, хотя не могла не обрадовать министров татарстанского кабмина, заслушивавших отчет.

Лидеры и аутсайдеры

Препарируя общую нисходящую тенденцию, Рафинат Яруллин выделил лидеров и аутсайдеров отрасли. По данным главы ТНХИ-Х, ростом производства завершили первый квартал три бюджетообразующих нефтехимических предприятия республики. Ожидаемо среди них «Татнефть», добывшая 7,25 млн тонн нефти с ростом 103,1%, затем идет «Казаньоргсинтез» — 102,7%, и замкнул тройку менделеевский «Химзавод им. Карпова» с показателем 100,1%. Ушли в минус по физическому выпуску объема производства АО «Аммоний» (95% от уровня прошлого года), КВАРТ (83,7%). Минус 5% у «Аммония», который готовят к продаже к маю, «съели» снижающиеся цены на карбамид, и неизвестно еще, какими они окажутся к моменту сделки.

Неожиданно плохие результаты показал шинный комплекс «Татнефти», который «упал» почти на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Как следовало из инфографики, шинники произвели продукции на 60,3% от уровня прошлого года (абсолютные значения не раскрывались, — прим. ред.). При этом Рафинат Яруллин дал понять: причина падения кроется далеко не в поставках сырья со стороны «Нижнекамскнефтехима». «Ухудшились показатели шинного комплекса, — констатировал он. — Понимаете, в этом году НКНХ сократил поставку каучуков до 37%, тогда как в первом квартале 2018 года — до 81%». Одним словом, «Татнефти» придется взяться за налаживание регулярных поставок сырья, чтобы стабилизировать работу шинников. НКНХ продолжает осваивать новую инновационную продукцию для собственных нужд. По словам Рафината Яруллина, НКНХ вскоре перейдет на собственные катализаторы дегидрирования. Об этом на комбинате говорили давно, чтобы его партнеры могли подготовиться к переменам. Однако менделеевский химзавод им. Карпова, который производил катализаторы для химкомбината, видимо, не успел перестроиться. И как заявил Рафинат Яруллин, завод может потерять до 30% выручки.



И еле-еле поддерживает собственное производство многострадальный мученик — «Казанский завод синтетического каучука», находящийся в шаге от банкротства. По итогам первого квартала он показал 10% объема производства к уровню прошлого года.

Кому быть в кооперации

Отдельное внимание Рафинат Яруллин уделил анализу причин снижения объемов переработки нефти. Правда, абсолютный индекс понижения в целях информационной безопасности не раскрывался. Яруллин объяснил краткосрочную тенденцию налоговым маневром, который снижает рентабельность бизнеса. При этом он заметил, что дизельное топливо подорожало, а автомобильные бензины подешевели по сравнению с прошлым годом. Завершая анализ положения татарстанских нефтехимических предприятий, работающих в кооперации, он заявил, что отрасль нуждается в привлечении крупных инвесторов в глубокие переделы. «За последние 5 лет в Татарстане с нуля не построено ни одного крупного производства в области химии. Нужно сосредоточиться на привлечении инвесторов в приоритетном секторе», — считает он. Но что стоит за этим заявлением, непонятно. Дополнительных комментариев к нему не прозвучало. В то же время он высказал озабоченность по поводу низкой заработной платы специалистов отрасли. «Татарстан занимает 4-е место по развитию высокотехнологичного бизнеса, большую часть выручки формируют химия и машиностроение. Но по доступности финансового капитала и заработной плате Татарстан отстает от других регионов», — указал он на большой изъян отрасли. По его мнению, это сдерживает инновационное развитие химического комплекса, поэтому необходимо совершенствовать инструменты поддержки и повышать оплату труда.

Но похоже, момент для привлечения западных стратегов выбран не самый удачный. Международные санкции серьезно ударили по нефтехимии. Как признал сам Рафинат Яруллин, западные компании уходят из страны, а восточные не торопятся занять их место. «С 2014 года количество СП с иностранным капиталом в этой области сократилось на четверть. На каждое зарегистрированное иностранное предприятие приходится два ликвидированных».

Предельный «потолок» — 70 млрд

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов сделал краткое сообщение о государственных мерах поддержки в рамках нацпроекта по повышению конкурентоспособности предприятий-экспортеров и попросил генеральных директоров поторопиться с подачей заявок в Минпромторг РФ на компенсации. Программа поддержки несырьевого экспорта стартовала в феврале, а крайний срок приема обращений истекает совсем скоро — 15 мая. Альберт Каримов напомнил, что инициаторы инвестпроектов по расширению производства экспортной продукции могут претендовать на снижение процентной ставки по кредитам на 4,5%. В этой программе готовятся принять участие предприятия ГК «ТАИФ». «А есть ли ограничение по сумме (заимствования, — прим. ред.)? — уточнил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и, услышав, что предел — 70 млрд рублей, переспросил, нельзя ли больше. Действительно, идет работа по включению в программу НКНХ, готовится к подаче заявки «Нэфис Косметикс». «Посмотрите, Наиль Ульфатович, можем ли мы ваши объекты пропустить через эту программу. Раузил, вы, наверное, не подходите», — обсуждал президент с «генералами» бизнеса возможности.

Как «разложить» неразлагаемые полимеры

Директор института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН) Антон Максимов предложил технологию переработки и утилизации полимерных отходов с нефтяным сырьем, которые не разлагаются свыше 50—70 лет. По его словам, в России потребляется 5,7 млн тонн пластмасс в год, причем 40% от этого составляет одноразовая упаковка. «Пока в мире нет эффективных технологий переработки полимерных отходов, к тому же их сложно сортировать», — отметил он. И предложил утилизировать путем каталитической и термической переработки или наладить производство биоразлагаемых полимеров. «Тема сложная, но технология перспективная, — высказал свое мнение Рафинат Яруллин. Но президент заметил, что ее можно попробовать на установке «Татнефти». «Мы должны рассмотреть все технологии, надо оценить все варианты, связанные с переработкой мусора, мы придем к раздельному сбору, другого пути все равно нет», — парировал президент Татарстана Рустам Минниханов. Похоже, республика продолжать искать всевозможные пути утилизации мусора. Так, в феврале на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» глава санкт-петербургской компании «АРСКА ТЕК» Артем Воловиков предложил построить суперприбыльный и экологически безопасный комплекс переработки твердых коммунальных отходов.