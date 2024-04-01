Итоги дня: кандидаты в председатели Верховного суда Татарстана и главы КирМоса, новый порядок получения прав
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 1 апреля:
- В центре Казани начнется ремонт коммунальной инфраструктуры по улицам Московской и Право-Булачной. Это потребует перекрытия дорог и изменения троллейбусного маршрута №7. Работы по улице Право-Булачной будут идти с 10 апреля по 16 июня 2024 года.
- Чистая прибыль татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» в 2023 году составила 156,5 миллиона рублей, что на 45% меньше, чем в предыдущем году. Существенное влияние на финансовый результат оказали прочие доходы в размере 2,1 миллиарда рублей.
- В Казани усилили контроль за перевозкой сыпучих строительных материалов и мусора без использования полога в связи с предстоящим санитарным месячником.
- Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Также будет создан цифровой профиль иностранца, содержащий всю информацию о человеке, включая сведения о его пребывании в России. Нахождение иностранцев в России будет ограничено 90 днями суммарно в течение года.
- Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на реализацию Послания Федеральному собранию. Документ определяет ключевые цели и задачи, которые предстоит решить правительству и исполнительным органам субъектов РФ.
- В Казани утвердили проект комплексного развития территории нежилой застройки на улице Декабристов рядом с Московским рынком, где вместо снесенных объектов будет создана парковая зона. Согласно проекту, жилой застройки на этой территории не предполагается.
- В Казани продолжается суд над Лилией Нуриевой, бывшим риелтором и участницей криптовалютного проекта Finiko. Гособвинитель попросил время для согласования позиции с Генпрокуратурой РФ, поскольку дело отложили из-за досудебного соглашения обвиняемой.
- Генпрокурор России Игорь Краснов назначил Рустема Махмутова на должность прокурора Кукморского района Республики Татарстан. Ранее эту должность занимал Антон Чураков, который теперь стал прокурором Ново-Савиновского района Казани.
- Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, в Татарстане каждый пятый больной раком умирает в первый год обнаружения болезни. Хуже всего обстановка в Кировской области, а лучшая ситуация наблюдается в Республике Марий Эл. По России самая благоприятная обстановка — в Республике Алтай, а самая неблагоприятная — в Республике Тыве.
- Сегодня в России стартовала запись детей в первый класс. На 12:30 мск было подано 388 тысяч заявлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем в ходе всей приемной кампании 2022 года.
- Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала действующего председателя Зеленодольского горсуда Азата Гильмутдинова к назначению главой Верховного суда Татарстана. На этот пост также претендовали зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и зампред Шестого КСОЮ Радик Габдуллин.
- В Республике Татарстан стартовали сельскохозяйственные ярмарки, на которых реализовано продукции на общую сумму 211,9 млн рублей.
- Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам внес изменения в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан: бурый медведь исключен из списка, соссюрея горькая и подорожник солочаковый включены в него.
- В Казани в 2023 году теоретический экзамен успешно сдавали в среднем в 49% случаев, а практический — в 10%. Всего состоялось 61 945 попыток сдачи экзаменов, из них успешными были 14 977.
- В Екатеринбурге произошел пожар в здании компании «ЭнергоТрансСтрой», которое находится на территории завода «Уралмаш». Пострадавшее здание принадлежит компании, занимающейся производством трансформаторов, генераторов и другого электрооборудования. Работники цеха успели эвакуироваться, пожарные продолжают бороться с огнем.
- Поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в Россию с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го сократились на 37,2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по организации международных и спортивных игр стран БРИКС. Игры пройдут в Казани с 10 по 26 июня, ожидается около 5 000 участников из 75 стран. Соревнования будут проходить на 18 спортивных объектах по 29 видам спорта.
- В Ярославской области в результате столкновения рейсового автобуса и поезда погибли семь человек. Авария произошла на железнодорожном переезде в Переславском районе. В Казани ученики автошкол сдают практический экзамен на права в 10% случаев.
- В университет Иннополиса в качестве преподавателя курса «Экономические механизмы» приглашен член-корреспондент РАН и популяризатор математики Алексей Савватеев. Вуз также набирает студентов на программу бакалавриата по математическим основам ИИ.
- Чистая прибыль ОАО «Авиамотор» в 2023 году составила 1,6 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в предыдущем году. Валовая прибыль компании в 2023 году снизилась до 16,8 млн рублей, а выручка — до 19 млн рублей. Расходы на оплату труда сотрудников «Авиамотора» увеличились до 15,7 млн рублей.
- Китайские бренды заняли 80% рынка премиальных автомобилей в России, опережая по продажам BMW, Mercedes-Benz и Lexus. В феврале 2024 года на российском рынке было реализовано 13,6 тысячи новых легковых автомобилей премиального сегмента, что в три раза выше, чем за аналогичный месяц 2023 года. В Татарстане в феврале было продано около 400 премиальных авто, преимущественно китайских брендов, таких как EXEED, Lixiang и TANK.
- В Казани завершились два матча плей-офф открытого чемпионата России по водному поло. «КОС-Синтез» в полуфинале. «КОС-Синтез-УОР» в поединке на седьмое место уступил сборной Беларуси, зато «КОС-Синтез» одержал победу в матче, который войдет в историю российского водного поло.
- Приволжский райсуд Казани отклонил иск следователя Радика Шамсутдинова к адвокату Эльвире Гумировой о защите чести и достоинства. Радик Шамсутдинов требовал от адвоката извинений, опровержения и компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей. Причиной иска стали сомнения в действиях следователя, которые возникли у адвоката в ходе ознакомления с материалами уголовного дела.
- Этим летом «Движение первых» проведет для татарстанских школьников девять региональных тематических смен и программу «Лагерь нашего двора» в районах республики.
- При поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Нижнекамский государственный татарский драмтеатр приехали студенты и преподаватели Школы-студии МХАТ, которые показали несколько мастер-классов и два спектакля, а также провели прослушивания для желающих встать на актерскую стезю.
- Замминистра здравоохранения Татарстана — глава управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на этой неделе может покинуть упрздрав после ЧП с падением с кровли здания ведомства глыбы льда на прохожего. Городские власти предлагают назначить его главой администрации Кировского и Московского районов Казани. Жаворонков не стал опровергать или подтверждать «Реальному времени» свою отставку и переход на новое место работы. Кресло главы КирМоса вакантно после отставки Сергея Миронова по решению суда в связи с утратой доверия.
Ключевые события 768-го дня специальной военной операции на Украине:
- Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
- Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области.
- Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 68-й егерской, 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семёновка, Тоненькое, Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- Экипажи танков Т-80 и операторы ударных БпЛА поддерживают наступление наших штурмовиков на Донецком направлении. «Птички» круглосуточно находятся в воздухе и оперативно передают координаты целей танкистам. Благодаря слаженной работе тандем буквально расчищает дорогу для штурмовых десантных групп.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Лобковое и Ивановка.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан