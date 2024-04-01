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Итоги дня: кандидаты в председатели Верховного суда Татарстана и главы КирМоса, новый порядок получения прав

21:00, 01.04.2024
Итоги дня: кандидаты в председатели Верховного суда Татарстана и главы КирМоса, новый порядок получения прав
Фото: Динар Фатыхов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 1 апреля:

  • В центре Казани начнется ремонт коммунальной инфраструктуры по улицам Московской и Право-Булачной. Это потребует перекрытия дорог и изменения троллейбусного маршрута №7. Работы по улице Право-Булачной будут идти с 10 апреля по 16 июня 2024 года.
  • Чистая прибыль татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» в 2023 году составила 156,5 миллиона рублей, что на 45% меньше, чем в предыдущем году. Существенное влияние на финансовый результат оказали прочие доходы в размере 2,1 миллиарда рублей.
  • В Казани усилили контроль за перевозкой сыпучих строительных материалов и мусора без использования полога в связи с предстоящим санитарным месячником.
Исполкомом Казани внедрена система автоматической фиксации правонарушений, на данный момент зафиксировано 13 случаев и вынесены штрафы на сумму 615 тысяч рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Также будет создан цифровой профиль иностранца, содержащий всю информацию о человеке, включая сведения о его пребывании в России. Нахождение иностранцев в России будет ограничено 90 днями суммарно в течение года.
  • Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на реализацию Послания Федеральному собранию. Документ определяет ключевые цели и задачи, которые предстоит решить правительству и исполнительным органам субъектов РФ.
  • В Казани утвердили проект комплексного развития территории нежилой застройки на улице Декабристов рядом с Московским рынком, где вместо снесенных объектов будет создана парковая зона. Согласно проекту, жилой застройки на этой территории не предполагается.
  • В Казани продолжается суд над Лилией Нуриевой, бывшим риелтором и участницей криптовалютного проекта Finiko. Гособвинитель попросил время для согласования позиции с Генпрокуратурой РФ, поскольку дело отложили из-за досудебного соглашения обвиняемой.
  • Генпрокурор России Игорь Краснов назначил Рустема Махмутова на должность прокурора Кукморского района Республики Татарстан. Ранее эту должность занимал Антон Чураков, который теперь стал прокурором Ново-Савиновского района Казани.
  • Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, в Татарстане каждый пятый больной раком умирает в первый год обнаружения болезни. Хуже всего обстановка в Кировской области, а лучшая ситуация наблюдается в Республике Марий Эл. По России самая благоприятная обстановка — в Республике Алтай, а самая неблагоприятная — в Республике Тыве.
  • Сегодня в России стартовала запись детей в первый класс. На 12:30 мск было подано 388 тысяч заявлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем в ходе всей приемной кампании 2022 года.
  • Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала действующего председателя Зеленодольского горсуда Азата Гильмутдинова к назначению главой Верховного суда Татарстана. На этот пост также претендовали зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и зампред Шестого КСОЮ Радик Габдуллин.
  • В Республике Татарстан стартовали сельскохозяйственные ярмарки, на которых реализовано продукции на общую сумму 211,9 млн рублей.
За три недели продано 312,5 тонны овощей, 54,7 тонны разливного молока, 130,5 тонны сахара, 653,1 тыс. штук куриных яиц, 277,3 тонны мяса. Ярмарки продлятся до 28 апреля 2024 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам внес изменения в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан: бурый медведь исключен из списка, соссюрея горькая и подорожник солочаковый включены в него.
  • В Казани в 2023 году теоретический экзамен успешно сдавали в среднем в 49% случаев, а практический — в 10%. Всего состоялось 61 945 попыток сдачи экзаменов, из них успешными были 14 977.
  • В Екатеринбурге произошел пожар в здании компании «ЭнергоТрансСтрой», которое находится на территории завода «Уралмаш». Пострадавшее здание принадлежит компании, занимающейся производством трансформаторов, генераторов и другого электрооборудования. Работники цеха успели эвакуироваться, пожарные продолжают бороться с огнем.
  • Поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в Россию с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го сократились на 37,2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.
  • Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по организации международных и спортивных игр стран БРИКС. Игры пройдут в Казани с 10 по 26 июня, ожидается около 5 000 участников из 75 стран. Соревнования будут проходить на 18 спортивных объектах по 29 видам спорта.
  • В Ярославской области в результате столкновения рейсового автобуса и поезда погибли семь человек. Авария произошла на железнодорожном переезде в Переславском районе. В Казани ученики автошкол сдают практический экзамен на права в 10% случаев.
  • В университет Иннополиса в качестве преподавателя курса «Экономические механизмы» приглашен член-корреспондент РАН и популяризатор математики Алексей Савватеев. Вуз также набирает студентов на программу бакалавриата по математическим основам ИИ.
  • Чистая прибыль ОАО «Авиамотор» в 2023 году составила 1,6 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в предыдущем году. Валовая прибыль компании в 2023 году снизилась до 16,8 млн рублей, а выручка — до 19 млн рублей. Расходы на оплату труда сотрудников «Авиамотора» увеличились до 15,7 млн рублей.
  • Китайские бренды заняли 80% рынка премиальных автомобилей в России, опережая по продажам BMW, Mercedes-Benz и Lexus. В феврале 2024 года на российском рынке было реализовано 13,6 тысячи новых легковых автомобилей премиального сегмента, что в три раза выше, чем за аналогичный месяц 2023 года. В Татарстане в феврале было продано около 400 премиальных авто, преимущественно китайских брендов, таких как EXEED, Lixiang и TANK.
  • В Казани завершились два матча плей-офф открытого чемпионата России по водному поло. «КОС-Синтез» в полуфинале. «КОС-Синтез-УОР» в поединке на седьмое место уступил сборной Беларуси, зато «КОС-Синтез» одержал победу в матче, который войдет в историю российского водного поло.
  • Приволжский райсуд Казани отклонил иск следователя Радика Шамсутдинова к адвокату Эльвире Гумировой о защите чести и достоинства. Радик Шамсутдинов требовал от адвоката извинений, опровержения и компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей. Причиной иска стали сомнения в действиях следователя, которые возникли у адвоката в ходе ознакомления с материалами уголовного дела.
  • Этим летом «Движение первых» проведет для татарстанских школьников девять региональных тематических смен и программу «Лагерь нашего двора» в районах республики.
В рамках оздоровительной кампании 2024 года в республике планируют охватить 220 687 школьников. . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • При поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Нижнекамский государственный татарский драмтеатр приехали студенты и преподаватели Школы-студии МХАТ, которые показали несколько мастер-классов и два спектакля, а также провели прослушивания для желающих встать на актерскую стезю.
  • Замминистра здравоохранения Татарстана — глава управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на этой неделе может покинуть упрздрав после ЧП с падением с кровли здания ведомства глыбы льда на прохожего. Городские власти предлагают назначить его главой администрации Кировского и Московского районов Казани. Жаворонков не стал опровергать или подтверждать «Реальному времени» свою отставку и переход на новое место работы. Кресло главы КирМоса вакантно после отставки Сергея Миронова по решению суда в связи с утратой доверия.

Ключевые события 768-го дня специальной военной операции на Украине:

  • Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
  • Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области.
  • Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 68-й егерской, 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семёновка, Тоненькое, Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики.
  • Экипажи танков Т-80 и операторы ударных БпЛА поддерживают наступление наших штурмовиков на Донецком направлении. «Птички» круглосуточно находятся в воздухе и оперативно передают координаты целей танкистам. Благодаря слаженной работе тандем буквально расчищает дорогу для штурмовых десантных групп.
  • На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Лобковое и Ивановка.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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