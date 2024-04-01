Чистая прибыль «ЮВТ Аэро» снизилась почти вдвое

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» в 2023 году составила 156,5 миллиона рублей. Это ниже показателя предыдущего года на 92,3 миллиона, или на 45%. Этот показатель достиг минимума за последние 3 года, следует из бухгалтерской отчетности организации.

Выручка авиакомпании выросла на 14%, до 3,2 миллиарда рублей, себестоимость продаж — на 23%, до 4,6 миллиарда рублей. Валовой убыток авиакомпании «ЮВТ Аэро» снизился до 1,4 миллиарда рублей, или на 49,3%, по сравнению с 2022 годом. За последние три года, с 2021 по 2023-й, валовая прибыль «ЮВТ Аэро» отрицательная.

Существенное влияние на финансовый результат авиакомпании в 2023-го оказали прочие доходы: они составили 2,1 миллиарда рублей, что на 1,8% больше, чем год назад. Прочие расходы авиакомпании составили 59,5 миллиона рублей, что примерно в 6 раз меньше, чем годом ранее.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 613,3 миллиона рублей (на конец 2021 года — 660,2 млн руб.). Краткосрочные обязательства были на уровне 384,4 миллиона рублей (против 373,1 млн рублей).



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Рената Валеева