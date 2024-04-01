Казанский суд отложил на май прения по делу досудебщицы Finiko

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани завершили оглашение материалов дела Лилии Нуриевой, в прошлом — казанского риелтора и «звезды 10-го уровня» в криптовалютном проекте Finiko. Суд планировал перейти к прениям, но гособвинитель попросил время для согласования позиции с Генпрокуратурой РФ, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сегодня адвокат обвиняемой попросила суд приобщить большой пакет медицинских документов о состоянии здоровья своей клиентки, не уточняя диагнозы, но подчеркивая — на фоне привлечения к уголовной ответственности у подзащитной возникли серьезные проблемы. Также суду представили ряд благодарственных писем от благотворительных фондов и ДЮСШ, которым помогала финансово и работая в качестве волонтера Лилия Нуриева. При этом защитник подчеркнула — часть этих благодарностей датированы 2017—2020-м годом, когда уголовного дела ОПС Finiko еще не существовало.

Напомним, Нуриева оказалась в СИЗО по «финикийскому» обвинению в сентябре 2021-го года, в апреле 2022-го заключила досудебное соглашение с первым замом генерального прокурора РФ, в сентябре того же года была освобождена из-под стражи.

В 2024-м она предстала перед Вахитовским райсудом Казани, поскольку именно в этом районе ранее располагались главные офисы криптовалютного «проекта автоматической генерации прибыли». Вину в причастности к ОПС и афере на сумму 206 млн рублей Лилия Нуриева полностью признала, ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств, подтверждающих обвинение.



Порой такие процессы в особом порядке занимают в суде лишь один день, однако в случае с досудебщицей дела Finiko все оказалось сложнее. Гособвинителю Рамилю Галееву требовалось подтвердить, что условия соглашения с Генпрокуратурой Нуриева выполнила. Поэтому на протяжении нескольких заседаний в суде оглашали протоколы допросов и очных ставок фигурантки, где та давала изобличающие показания против себя и других обвиняемых по делу — в том числе против основателя проекта Кирилла Доронина, «вице-президентов» Ильгиза Шакирова, Дины Ахметзяновой и Андрея Галущенко. Последнего она называла «серым кардиналом» при Доронине.

Сегодня в суде также прозвучали показания Нуриевой против ряда фигурантов дела. Прения суд решил отложить на начало мая.