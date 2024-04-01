Ярощук как Фергюсон и Бенитес. «КОС-Синтез» как в лучших финалах ЛЧ

Уже вторая подряд победа по пенальти

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В Казани завершились два матча плей-офф открытого чемпионата России по водному поло. «КОС-Синтез» в полуфинале. «КОС-Синтез-УОР» в поединке на седьмое место уступил сборной Беларуси, зато «КОС-Синтез» одержал победу в матче, который войдет в историю российского водного поло.

«Казань брал, Астрахань брал». Ярощука — не одолел

В 1973 году Леонид Гайдай экранизировал повесть Михаила Булгакова, пополнив сокровищницу советского кино великолепным кинополотном. Правда, осовременив пьесу «Иван Васильевич», Гайдай замахнулся на Михаила нашего Афанасьевича, в частности, сделав слегка положительным образ вора-домушника Жоры Милославского и полностью втоптав в грязь образ управдома Бунши. В оригинале именно Милославский легко отдает шведскому королю Кемску волость...

Со старта субботнего матча «КОС-Синтез» уплыл вперед после двух точных бросков Николая Лазарева. Но Астрахань отыгралась и завершила стартовый период в свою пользу — 2:3. В начале второго периода Роман Шепелев броском с острого угла восстановил равновесие, а затем казанцы снова вышли вперед. Правда, произошло это после того, как из двух пенальти был реализован только один, когда цели достиг бросок Аделя Латыпова. Астрахань снова догнала, и невооруженным глазом было заметно только то, что Казань выглядит посильнее у ворот, зарабатывая пенальти, забивая голы усилиями подкравшегося «на пятачок» Артема Одинцова, подбором Сергея Лисунова, отдавшего голевую на Лазарева при втором голе казанцев. Но Астрахань была категорически сильнее в эпизодах, когда подальше отплывала от ворот. У столбов игра не заладилась: максимум, что запомнилось, это как Андрей Балакирев потерял шапочку и нырял за ней на дно бассейна. Зато броски со средней и дальней дистанции то и дело летели в створ. Вроде бы и Игоря Чиркова нельзя было обвинять: мячи летали то по углам, то «по ушам», был даже рикошет. Но факт оставался фактом: выдавливая гостей на дальние подступы, казанцы не могли чувствовать себя спокойнее.

С мячом Роман Шепелев. предоставлено СК «Синтез»

Начало третьего периода подтвердило сразу два наблюдения, сделанные ранее. Вывод номер раз: мы снова забили первыми. Номер два — сделал это столб Никита Деревянкин, подтверждая наше преимущество на «пятачке». Астрахань продолжала делать ставку на броски со средней и дальней дистанции, и мячи продолжали массировать сетку ворот. А у нас — нет, даже с пенальти, и это Николай Лазарев не смог сделать хет-трик. Точнее, ему помешал Кирилл Корнеев, отразивший два броска из трех. По поводу пенальти казанцев — два из них были чистыми, а лазаревский просто «дистиллированным», поскольку игрок астраханцев схватил за руку Арслана Закирова прямо перед глазами судьи Аркадия Воеводина и наставника астраханцев Дмитрия Соколова. Чем-то неуловимо похожие, они стояли рядышком на бортике, «иже херувимы» или как два персонажа из рекламного сюжета о действенности пересадки волос, поскольку у одного была шевелюра на черепе, а у другого — нет, только свисток во рту.

На табло все смотрелось омерзительно: и счет, и время

Не забиваешь ты, это делает астраханец Александр Деревенский, бросив с угла, более острого, чем соус чили. Деревенского, увеличив вариативность голов гостевой команды, поддержал Балакирев с позиции столба — броском с разворота. К счастью, у нас тоже нашелся снайпер-«дальнобойщик» Иван Васильев, дважды засадивший мяч в сетку за спиной Корнеева с расстояния, чуть меньшего, чем между Нижней Волгой, где располагается Астрахань, и Средней, где находится Казань.

В концовке третьего периода счет 8:8 — цифры, обозначающие двойную бесконечность, стопроцентно подходили бы для матча равных соперников, если бы не Егор Емельянов, который реализовал первый же назначенный пенальти в ворота казанцев, а Валерий Рачителев не забил «гол в раздевалку». Как Казань стабильно забивала в начале периодов, так Астрахань забивала в концовке. Все бы ничего, да только на заключительный период Казань вышла с едва ли не дрожащими руками. Даже при удалении последовал судорожный перепас, когда никто не брал на себя ответственность бросать по воротам, и автор неудачной попытки Артем Одинцов делал это от безысходности. Более того, на гол Шепелева ответил мячом Александр «погнали наши городских» Деревенский 9:11. Тут вообще какая-то фантасмагория была, когда мяч выскочил из рук Деревенского, покрутился, пару секунд пожив собственной жизнью, но затем все-таки удобно расположился в ладони и залетел в уголок ворот на исходе времени, отведенного на атаку астраханцев.

Более омерзительной картины, чем счет и время на табло, просто невозможно было себе представить. Секунды на нем таяли, как лед в песне группы «Грибы», тут еще не вовремя удалился Лисунов, затем Одинцов заработал третий фол. И только когда на табло оставалось полторы минуты, откуда-то со дна бассейна всплыл тот самый «жареный петух», который должен клюнуть в одно место, чтобы наш человек почувствовал себя готовым к подвигам. Это Адель Латыпов, как ранее Деревенский, поначалу едва сладил с мячом, но как только приручил его, так и засадил в сетку. После чего мы отбились в защите, и голкипер Игорь Чирков поплыл из ворот в зону защиты астраханцев, доплыл, обыгрался с Романом Шепелевым, и тот с острейшего угла сравнял счет — 11:11. В этот момент вспомнился финал Лиги чемпионов — 1999, когда за пару заключительных минут матча сэр Алекс Фергюссон и его МЮ перевернули ход матча с «Баварией». Но там победители кинулись праздновать сразу с финальным свистком, а казанцам предстояла еще серия пенальти.

Адель Латыпов в обороне. предоставлено СК «Синтез»

Иван Васильев меняет настроение

У тренера «Ливерпуля» Рафы Бенитеса было 15 минут в перерыве, чтобы поднять свою команду на подвиг в финале Лиги чемпионов — 2005 и, отыгравшись с 0:3, затем победить в серии 11-метровых. У Ярощука была минута на бортике, чтобы приободрить находившихся в воде подопечных, часть из которых ранее дважды не забила 5-метровые в игре и только что вытащила себя из болота при минус два. Пятеро астраханцев, отобранных на серию пенальти, общения с тренером избежали. И тут вспомнилось «Кино» и его «покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне». Астраханцы были уверены. Кто сомневается, пересмотрите видео. Они смеялись...

Первым у казанцев поплыл исполнять послематчевые пенальти Иван Васильев, бросив так, что снова заставил вспомнить «Ивана Васильевича» — того, который менял профессию. Наш Иван Васильев менял настроение. Гол, на табло цифры 12:11, «ух, красота-то какая, лепота!». Наконец-то счет стал почти таким же прекрасным, как девушки из группы поддержки «КОС-Синтеза». И тут же Чирков отразил первую попытку соперника: «Тьфу на вас!» Закиров и Лазарев, не забросившие пенальти в основное время, забили в послематчевых. Астраханцы в ответ тоже были точны, когда в точке броска подплыл Роман Шепелев.

Если представить сюжет, что неодушевленные предметы оживают как в сказке, то, уверен, две штанги и перекладины правых ворот бассейна «Оргсинтез» после игры Казани и Астрахани охали от боли, как пенсионерки на приеме у хирурга. За два стартовых периода казанцы обстучали правые ворота так, что становилось страшно за их целостность, а наших ватерполистов жалко — за невезение. Пока наконец штанга после броска Шепелева не выдержала и не переправила мяч в сетку, а не в поле. Счет вырос до 15:13, а победу с этим счетом зафиксировал сейв Игоря «Тьфу на вас еще раз» Чиркова.

«Нарисуй мне портреты погибших на этом пути»: мы не будем рисовать, Виктор Робертович, просто посмотрите с небес на нереализовавшего пенальти Василия Федотова и скамейку запасных Астрахани.

Игорь Чирков в игре. предоставлено СК «Синтез»

Исторически казанский «Синтез» проигрывал в сериях послематчевых пенальти примерно столько же, сколько футбольная сборная Англии, чью неудачную серию начал Гарет Саутгейт, неточно пробив полуфинале чемпионата Европы 1996 года. При Саутгейте англичане и завершили серию неудач, когда на чемпионате мира — 2018 в России одолели Колумбию в одной восьмой. Правда, возможно, они только прервали свою серию, поскольку затем успели еще раз проиграть, на этот раз в финале Евро-2020. Но неудачная серия «Синтеза» при пробитии пенальти уже не серия, поскольку казанцы ранее обыгрывали по пенальти в Питере «Балтику». Вот что Ярощук животворящий делает!