Импорт вина в Россию из стран Евросоюза упал почти на 40%

Фото: Динар Фатыхов

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, сообщает РБК.

За шесть месяцев маркетингового года (период, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента, для вина он начинается в августе и заканчивается в июле следующего года) страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл* вина. Это самый низкий показатель за последние пять лет.

Отметим, что страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы. Так, крупнейший поставщик Латвия сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.

После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР. Ранее «Реальное время» сообщило, что из-за повышения пошлин цены на вино могут увеличиться на 30%.

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Олег Исаков