EXEED, Lixiang и TANK: автопремиум Татарстана перевели на китайский

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Китайские бренды захватили 80% российского рынка премиальных автомобилей. Лидируют на рынке EXEED, Lixiang и TANK. Продажи BMW, Mercedes-Benz и Lexus в России также растут, но их динамика значительно уступает китайским автопроизводителям. По оценкам экспертов, в 2024 году автомобили из Поднебесной продолжат усиливать свои позиции, а традиционный премиум будет доступен в сегменте подержанных авто. Как менялся рынок премиальных авто в России и какие бренды сегодня покупают в Татарстане — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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По итогам февраля 2024 года на российском рынке было реализовано 13,6 тысячи новых легковых автомобилей премиального сегмента, что в 3 раза выше, чем за аналогичный месяц 2023 года, рассказал эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов. Доля премиальных авто выросла до 13,1% против 12,3% в январе 2024-го и 10% в 2023-м.

В лидеры вышли китайские бренды и модели — EXEED, Lixiang и TANK. В топ-5 также вошли Voyah и Zeekr. «И только после них стоят традиционные немецкие BMW, Mercedes-Benz, а также японский Lexus, — отметил Климнов. — Также в топ-10 вошли китайский Hongqi и немецкий Audi».

Топ-10 моделей премиум-автомобилей в России в феврале 2024 года

№ Модель Количество машин Динамика к прошлому году 1 EXEED 3477 65,9% 2 Lixiang 2731 рост в 248 раз 3 TANK 2067 рост в 1033 раза 4 Voyah 1242 рост в 12 раз 5 Zeekr 985 рост в 66 раз 6 BMW 891 +69,7% 7 Mercedes-Benz 529 +5,8% 8 Lexus 449 +68,8% 9 Hongqi 348 рост в 17,5 раза 10 Audi 253 +22,8%

Данные «Автостат Инфо»

Сегмент премиальных автомобилей растет сильнее рынка

В Татарстане, по данным «Автостат Инфо», в феврале реализовано порядка 400 премиальных авто также преимущественно китайских брендов — продажи выросли к аналогичному месяцу прошлого года в 4 раза. В топ-5 лидирует также EXEED со 121 машиной (+63,5%). На втором месте TANK, на третьем — Lixiang.

Топ-5 премиум-автомобилей в Татарстане в феврале

№ Модель Количество машин в феврале Динамика к февралю 2023 1 EXEED 121 +63,5% 2 TANK 84 в 2023-м — 0 3 Lixiang 82 рост в 82 раза 4 Voyah 41 в 2023-м — 0 5 Zeekr 33 в 2023-м — 0

Данные «Автостат Инфо»

— В целом на рынке Татарстана рост в феврале составил 77,9% (до 4 534 единиц), за январь — февраль — на 58,9% (до 7 833 единиц). Таким образом, сегмент именно премиальных автомобилей вырос гораздо сильнее рынка в целом, — подчеркнул Александр Климнов.

Китайские премиальные бренды заняли в феврале уже не менее 80% сегмента в РФ из-за замещения ими прежних, ушедших с рынка европейских, японских, корейских и американских брендов. Всю первую пятерку премиальных брендов заняли китайские компании.

Продажи российского бренда Aurus в феврале составили 7 единиц (+75%), а за январь — февраль — 18 штук (рост в 3,6 раза).

Немецкая тройка лидирует в сегменте авто с пробегом

В сегменте новых премиум-автомобилей продажи ТТС выросли на 40% по отношению к предыдущему году, безоговорочным лидером в 2023 году стал бренд EXEED, после него идут BMW и Audi, рассказал коммерческий директор казанского дивизиона ГК «ТрансТехСервис» Руслан Шайхлисламов.

В сегменте автомобилей с пробегом продолжают удерживать позиции BMW, Mercedes Benz и Audi, за ними идут Lexus и Land Rover. По словам Шайхлисламова, в этом сегменте не было такого падения, тем не менее динамика за прошлый год также положительна — объемы продаж выросли на 36,4%.

— Говорить о восстановлении рынка премиальных автомобилей пока рано, на уровень 2021 года мы еще не вышли, — говорит коммерческий директор казанского дивизиона ТТС. — В целом мы наблюдаем увеличение срока эксплуатации, а также устойчивый рост продаж премиальных марок на вторичном рынке. Он стремительно развивается и становится более цивилизованным.

Также он отметил, что некоторые премиальные марки из Китая стали выходить на российский рынок только во второй половине 2023 года, например, это TANK, Zeekr и Lixiang. Их доля в будущем с большой вероятностью будет расти.

Рынок рос из-за «эффекта низкой базы»

«Картина продаж премиального сегмента в рамках холдинга отражает ситуацию в РФ. Мы практически в три раза увеличили объем продаж, во многом благодаря наличию брендов TANK и EXEED, на долю которых приходится практически 60% сделок», — рассказала Рита Халилова, директор по продажам ГК «КАН АВТО».

— Если говорить про привычный премиум в нашем портфеле, то ситуация не везде очевидная. Так, например, продажи Mercedes-Benz сократились всего на 20% (107 против 134 единиц годом ранее), по Toyota отрицательная динамика сильнее — сокращение продаж на 45% (104 против 193 автомобилей), — говорит Халилова. — Этому есть логичное объяснение — производители полностью либо частично перестали поставлять свои автомобили на российский рынок, а параллельный импорт на начальном этапе требовал определенной отладки процессов и в моменте просто не мог заместить объем ранее поставляемых официальных автомобилей.

Портфель продаж «КАН АВТО» пополнился автомобилями Lexus (немного уступает результатам Mercedes-Benz и Toyta) и Cadillac, а также электромобилями Lixiang и Zeekr. «Объем продаж электромобилей, безусловно, ниже традиционных авто, но мы чувствуем активный интерес потребителей к данному направлению, и статистика общероссийских цифр тому подтверждение, — отмечает Рита Халилова. — Так, чистых «электричек» в РФ в 2023 году было продано 14 053 штуки (+373% к прошлому году), а гибридов — 21 293 единицы (+220% к прошлому году). Средняя доля таких авто пока составляет около 2% от всего объема продаж, но она точно будет расти».



«Если говорить про рынок в целом, то спрос на новые автомобили в России по итогам 2023 года вырос на 69%. При этом продажи автомобилей премиального сегмента выросли более чем в 2 раза. Конечно, с оглядкой на то, что относить к премиуму», — подчеркивает директор по продажам «КАН АВТО».



В 2022 году в РФ было продано 46 472 премиальных авто, а в 2023-м уже 102 663 единицы, включая бренды, которые мало или совсем не продавались в 2022 году: EXEED, TANK, Voyah, Lixiang, Zeekr, Hongqi.

Основной причиной роста, по словам эксперта, стал эффект низкой базы: в 2022 году продажи новых машин сильно просели из-за ухода с рынка многих автопроизводителей и дефицита автомобилей. При этом со второй половины года многие игроки (в том числе «КАН АВТО») начали завозить автомобили по схемам параллельного импорта.

Традиционный премиум становится дорогим и экономически неоправданным

«В 2023 году продолжалась трансформация отечественного автомобильного рынка в целом, в том числе и в сегменте премиум-автомобилей. Она обусловлена прекращением работы в стране многих известных автопроизводителей и приходом на рынок новых брендов, в основном из КНР. Доля автомобилей премиального класса в 2023 году составила порядка 8—11% от общего числа проданных автомобилей в стране, но это произошло в основном за счет новых для рынка марок, продажи известных традиционных марок автомобилей премиального класса продолжили сокращаться», — прокомментировал ситуацию ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

В 2024 году китайцы продолжат укреплять свои позиции на рынке. Ушедшие из России бренды сохранят своих приверженцев, но купить их станет сложнее и дороже. Вырастут продажи автомобилей с пробегом, а также увеличится закупка для них комплектующих и узлов, которые придется покупать в других странах.

По прогнозам Баранова, в 2024 году на премиум-сегмент будет влиять сложная ситуация в экономике и изменение доходов потребителей. «Даже то, что покупатели премиума не нуждаются в привлечении кредитных средств для этого, не исключено, что часть из них может обратиться за кредитами, а отдельные владельцы автомобилей премиального класса вообще откажутся их менять в 2024 году», — считает аналитик.