Торговые ряды Московского рынка Казани перенесут в обновленное здание

Фото: Олег Исаков

В Казани утвердили проект комплексного развития территории нежилой застройки на улице Декабристов рядом с Московским рынком. Согласно проекту, территорию площадью 0,8 га отведут под парковую зону. Жилой застройки проект не предполагается.

Под снос попадут все объекты вблизи Московского рынка, кроме самого рынка и отдельно стоящего здания «Пятерочки». Все оставшиеся внешние торговые ряды обустроят в полуподвальном помещении на -1 ярусе, вместо них построят парковую зону. Окончание проекта планируется ко Дню Республики Татарстан.

— Ждем реконструкцию Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет не только приобрести продукты, но и попробовать разные кухни мира, отдохнуть в благоустроенной парковой зоне», — сказал Ильсур Метшин.

По данным постановлений мэрии Казани проект предусматривает снос семи объектов:

улица Декабристов, 133е — торговый павильон. где расположены салоны сотовых операторов и кафе-шашлычная;

улица Декабристов, 131д — KFC;

улица Декабристов, 133ж — торговый павильон с офисом микрофинансирования и сервисными центром;

улица Декабристов, 131б — там находятся кафе, микрокредитная организация, магазин товаров смешанного типа, мясная лавка;

улица Декабристов, 133д — торговый комплекс «Доминанта» с химчисткой, зоомагазином, салонами цветов и продуктовыми магазинами

На рассмотрении находятся следующие объекты: три объекта на 131в, 133в, земельный участок 133и и 6 объектов вблизи здания №133.



мэрия Казани. мэрия Казани

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории Московского рынка составляет 10 лет со дня заключения договора. Решение о КРТ власти Казани буду претворять в жизнь самостоятельно.



Ранее сообщалось, что реконструкция территории не затронет здание «Тюбетейки» — построенного в советские времена торгового павильона с мозаикой на фасаде, однако сейчас строители точно не могут ответить за судьбу «Тюбетейки».

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Анастасия Фартыгина