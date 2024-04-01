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Председатель Зеленодольского суда может возглавить Верховный суд Татарстана

12:11, 01.04.2024
Председатель Зеленодольского суда может возглавить Верховный суд Татарстана
Фото: скриншот с сайта Зеленодольского горсуда

Кандидатуру действующего председателя Зеленодольского горсуда Азата Гильмутдинова сегодня в Москве рекомендовали к назначению главой Верховного суда Татарстана. Такое решение вынесла Высшая квалифколлегия судей РФ по итогам рассмотрения документов трех претендентов, сообщают источники «Реального времени».

На вакансию председателя в высшем суде Татарстана также претендовали зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и зампред Шестого КСОЮ Радик Габдуллин.

Напомним, конкурс на пост руководителя Верховного суда РТ был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. В мае его проводили в почетную отставку, в июле Гилазов возглавил Конституционный совет республики, а вопрос с назначением нового председателя Верховного суда РТ затянулся, поскольку конкурс пришлось объявлять повторно.

Обязанности председателя ВС РТ с мая исполняет зампред по административным делам Эдуард Каминский.

Справка

Гильмутдинов Азат Мансурович

  • Родился в 1980 году.
  • В 2002 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.
  • С 2002 по 2009 год — помощник судьи Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан.
  • С 2009 по 2014 год — судья Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан.
  • С 2014 по 2019 год — судья Верховного суда Республики Татарстан.
  • С октября 2019 года — председатель Зеленодольского городского суда Республики Татарстан.
  • Осуществляет полномочия на основании Указа Президента Российской Федерации от 14 октября 2019 года №496.

Имеет четвертый квалификационный класс.


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