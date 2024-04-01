Для въезжающих в Россию иностранцев ввели обязательную дактилоскопию и фотографирование

Согласно нововведениям, все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, в представительствах МВД России за рубежом можно будет зарегистрировать свои биометрические данные.

Для иностранцев, незаконно находящихся в России, или для тех, кто не может выехать из страны по решению органов государственной власти, будет установлен правоохранительный режим «контролируемое пребывание». Помимо этого, для иностранных граждан будет создан цифровой профиль, который будет содержать всю информацию о человеке, включая сведения о его пребывании в России.

Иностранным гражданам будет выдан единый документ, удостоверяющий личность на территории России. Этот документ заменит собой все существующие миграционные документы. При этом пребывание иностранных граждан в России будет ограничено 90 днями суммарно в течение календарного года.

Все иностранные граждане должны будут подписать соглашение о лояльности, в котором они соглашаются с возможными ограничениями на въезд, пребывание и проживание в России в случае нарушения законодательства.

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Олег Исаков