Из Красной книги Республики Татарстан исключен бурый медведь и внесены два новых вида редких растений

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам сообщил о внесении изменений в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

Поправки касаются исключения бурого медведя и включения соссюреи горькой и подорожника солончакового в список охраняемых видов растений из Красной книги Татарстана.

С полным перечнем редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РТ, можно ознакомиться на сайте Госкомитета по биоресурсам. Ранее в Татарстане выросла численность некоторых видов дичи.

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Разиль Самигуллин