Владимир Путин поручил снизить долю импорта и услуг в ВВП страны на 17% к 2030 году

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на реализацию Послания Федеральному собранию. В документе обозначены ключевые цели и задачи, которые предстоит решить правительству и исполнительным органам субъектов Российской Федерации.

В числе основных целей — вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году, увеличение доли оплаты труда в ВВП, снижение уровня бедности населения, рост производства продукции агропромышленного комплекса и экспорта этой продукции, повышение уровня валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и снижение доли импорта товаров и услуг.

Особое внимание уделено развитию высокотехнологичных отраслей и увеличению доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг в общем объеме потребления.

К 2030 году планируется увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 2% ВВП, а также увеличить инвестиции частного бизнеса в эту сферу в два раза.

Ответственным за выполнение поручений назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

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