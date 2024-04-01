В Татарстане за три ярмарочные недели реализована продукция на сумму более 200 млн рублей

С 16 марта в республике стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, трех площадках Нижнекамска. В муниципальных районах ярмарки организуются с различной периодичностью.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов посетил ярмарки в Казани на улицах Батыршина, Ямашева и Краснококшайской.

По итогам трех ярмарочных недель было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 211,9 млн рублей, ранее за две недели эта сумма составляла только 141,5 млн рублей.

За это время реализовано:

312,5 тонны овощей, включая 166,7 тонны картофеля;

54,7 тонны разливного молока;

130,5 тонны сахара;

653,1 тыс. штук куриных яиц;

277,3 тонны мяса, включая 140,5 тонны говядины.

Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 2 340 единиц транспорта. Продукцию на ярмарках представляют предприятия агропромышленного комплекса республики, а также фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Проведение ярмарок запланировано до 28 апреля 2024 года.

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Разиль Самигуллин