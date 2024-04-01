В Татарстане прошло заседание по подготовке игр БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по организации международных и спортивных игр стран БРИКС. В совещании приняли участие министр спорта России Олег Матыцин (по видеосвязи), первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин, представители республиканских министерств и ведомств.

— У нас имеются все необходимые ресурсы для успешной реализации этого масштабного проекта, — сказал Рустам Минниханов, поблагодарив руководство страны за доверие в организации столь крупного события.

Раис республики также отметил, что в начале года был утвержден план мероприятий по организации игр БРИКС. Рустам Минниханов дополнил, что в настоящее время ведется активная работа по исполнению плана. Все министерства и ведомства максимально включены в работу и нацелены на проведение мероприятия на самом высоком организационном уровне.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов доложил, что игры БРИКС пройдут в столице республики с 10 по 26 июня. В спортивную программу состязаний войдут 29 наиболее популярных в странах БРИКС видов спорта. При проведении соревнований будет задействовано 18 спортивных объектов. Игры пройдут в открытом формате. Ожидается около 5 тыс. участников из 75 стран. Для участников соревнований будут организованы культурная и экскурсионная программы. В частности, гости смогут принять участие в народном празднике Сабантуй, который будет интегрирован с церемонией закрытия Игр.

Напомним, на пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что на данный момент 73 страны изъявили желание участвовать в играх. Их проведение планируется на созданной для «Игр будущего» инфраструктуре.

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Разиль Самигуллин