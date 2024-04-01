Водителей большегрузов Казани оштрафовали на 615 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани усилили контроль за перевозкой сыпучих строительных материалов и мусора без использования полога. Это связано с предстоящим двухмесячным санитарным месячником, во время которого в городе будут проходить масштабные работы по уборке улиц и дорог.



Исполкомом Казани в конце 2023 года внедрена система круглосуточной автоматической фиксации транспортных средств. На данный момент зафиксировано 13 правонарушений и вынесены штрафы на общую сумму 615 тысяч рублей. Сейчас в Казани установлено две камеры: на Кировской дамбе в направлении улицы Саид-Галеева и по улице Баки Урманче. В апреле планируется установка еще 25 камер на улицах города.

Штраф за перевозку сыпучих грузов без полога для физических лиц составляет от 2 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 1 000 000 рублей.

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Рената Валеева