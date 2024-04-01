Горящее здание в Екатеринбурге не имеет отношения к заводу «Уралмаш»

Горящее здание в Екатеринбурге не имеет отношения к заводу «Уралмаш», однако находится на территории предприятия. Им оказался «ЭнергоТрансСтрой». Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

По предварительным данным, пожар начался с кровли здания, но быстро распространился и на сам цех. Пострадавшее здание принадлежит компании ООО «Энерготрансстрой», которая занимается производством трансформаторов, генераторов и другого электрооборудования.

Работники цеха успели самостоятельно эвакуироваться. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на территории завода «Уралмаш» произошел пожар. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными материалами.

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Разиль Самигуллин