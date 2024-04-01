Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом под Ярославлем

В Ярославской области столкнулись рейсовый автобус и поезд. В результате аварии погибли семь человек. ДТП произошло около 14.39 по московскому времени на железнодорожном переезде в Переславском районе, сообщают RT.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что в Казани ученики автошкол сдают практический экзамен только в 10% случаев — из 39 426 попыток на права сдали 3 943 раза.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков