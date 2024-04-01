Детский отдых летом-2024 в Татарстане: какие мероприятия проведет «Движение первых»

Юные татарстанцы смогут поучаствовать в тематических сменах, самостоятельно провести пришкольный лагерь и поехать за рубеж

Фото: Динар Фатыхов

Этим летом «Движение первых» проведет для татарстанских школьников девять региональных тематических смен и программу «Лагерь нашего двора» в районах республики. Помимо этого, дети смогут отдохнуть в муниципальных лагерях, а возможно, даже отправиться по обмену в Турцию. Подробнее о том, чем займут юных жителей республики во время каникул, рассказали на брифинге первый заместитель министра по делам молодежи в республике Софья Мустафина и помощник раиса Татарстана, руководитель «Движения первых» в регионе Тимур Сулейманов.

Охват оздоровительной кампании превысит 220 тысяч детей

Брифинг начали с подведения итогов прошлого года. Как рассказала Софья Мустафина, в течение 2023 года в рамках оздоровительной кампании отдохнули более 200 тысяч юных татарстанцев. 41 893 ребенка получили бесплатные путевки, а 922 школьника приехали из Донецкой и Луганской народных республик. Систематическая работа с этими ребятами продолжается, отметила заместитель министра по делам молодежи. В Татарстане ребят продолжают поддерживать, что неудивительно: многие из тех, кто приезжал еще в 2022 году, стали студентами казанских вузов.

По словам Софьи Мустафиной, в рамках оздоровительной кампании 2024 года в республике планируют охватить 220 687 школьников. Почти половина из них, 100 618 детей, будут восстанавливать силы в стационарных лагерях. Также юные татарстанцы отправятся на черноморские побережья, санаторно-курортное оздоровление, в палаточные лагеря, лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха.

По словам Софьи Мустафиной, в рамках оздоровительной кампании 2024 года в республике планируют охватить 220 687 школьников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Организовать фиджитал-мероприятие, создать туртропу

Одним из вариантов детского досуга в Татарстане этим летом станут республиканские смены «Движения первых». Всего организация проведет девять смен с уникальными программами, заявил Тимур Сулейманов. Две из них будут бесплатными: расходы взяли на себя партнеры. Это «Время Первых. Новаторы» и «Время Первых. Патриотизм и историческая память». В обеих смогут принять участие по 90 детей.

Смена «Время Первых. Новаторы» пройдет с 7 по 20 июня на базе аграрного колледжа в Богатых Сабах. Темами станут наука и технологи, а также образование и знания. В свою очередь «Время Первых. Патриотизм и историческая память» состоится в палаточном лагере «Патриот» в Камских Полянах. Участники познакомятся с историей родного края и его культурно-историческими традициями.

Участие в остальных семи сменах предполагает родительский взнос, который варьируется от 12 до 20 тысяч рублей. Откроет летний сезон «Время Первых. Команда лидеров». Смена продлится с 1 по 18 июня в лагере «Восток». На эту программу ждут 165 юных казанцев, которым предстоит войти в команду движения и развивать его в своих школах.

Как рассказал Тимур Сулейманов, летом этого года «Движение первых» проведет девять смен с уникальными программами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что ажиотаж вызовет первая в республике смена по фиджитал-дисциплинам «Время Первых. Спорт». Принять участие в ней смогут 100 человек.

— Мы осенью в первый раз попробовали и организовали фиджитал-лигу «Движения первых». Наша гипотеза о том, что сюда придут ребята, которые до этого не участвовали в других проектах «Движения первых», оправдалась. Было много тех, кто пришел просто поиграть и классно провести время, а не потому что знает движение и доверяет ему. Для нас это большая радость, потому что это возможность большее количество ребят охватить, — объяснил руководитель «Движения первых» в Татарстане.

По итогам этой смены в молодежном центре «Волга» ребята научатся организовывать локальные фиджитал-активности. Таким образом, в районах будут формироваться микросообщества.

В республике впервые пройдет смена по фиджитал-дисциплинам «Время Первых. Спорт». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

150 детей и подростков, заинтересованных в охране природы, приглашают на смену «Время Первых. Экология», которая пройдет с 13 по 30 июня в молодежном центре «Костер». Участники будут формировать экопривычки и учиться вести экологичный образ жизни.

Желающие покреативить смогут приехать на смены «Время Первых. Творчество» (с 13 по 30 июня) и «Время Первых. Медиа» (с 28 июня по 15 июля). Первая программа пройдет в детском оздоровительном лагере «Мирас-Наследие» и охватит 165 подростков. Вторая смена, рассчитанная на 100 человек, состоится на базе молодежного центра «Волга». Участники освоят навыки, необходимые актеру, певцу и танцору, а также познакомятся с основами журналистского мастерства и принципами создания контента в социальных сетях.

Приоритетной темой для «Движения первых» Сулейманов назвал волонтерство. Ему будет посвящена смена «Время Первых. Добро». В детском оздоровительном лагере «Добрый» 96 детей и подростков создадут свои первые добровольческие акции. А на смене «Время Первых. Путешествие и туризм», которая пройдет с 14 по 31 августа в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык» и детском лагере «Звездный», 100 татарстанцев узнают о природе и истории родного края, разработают собственную туристическую тропу и составят маршрут путешествия по ней.

На смене «Время первых. Экология» 150 участников будут учиться вести экологичный образ жизни. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Желающим принять участие в региональных сменах нужно подготовить портфолио и снять короткий мотивационный ролик. Прием заявок уже открыт, и лучше не затягивать: места могут быстро закончиться, предупреждают организаторы.

«От Турции поступило предложение организовать обменные лагеря»

Помимо этого, летом юные татарстанцы смогут отдохнуть в муниципальных стационарных лагерях 29 районов республики, сказал Сулейманов. «Движение первых» поделится с организаторами детского отдыха своими программами и наработками, проведет онлайн-обучение для вожатых.

«Мы решили вплотную заняться пришкольными лагерями», — заявил также руководитель движения в республике. По его словам, они будут организованы в 14 районах Татарстана. Программу подготовят сами дети под контролем педагогов: «Младшеклассники будут отдыхать в лагере, а старшеклассники для них организуют квизы, квесты, различные викторины и так далее».

Если ребенок не идет в лагерь, то лагерь идет к нему, решили в организации и создали программу «Лагерь нашего двора». В ее рамках куратор и двое его помощников будут проводить 4-часовые мероприятия для всех желающих.

Пройдет в Татарстане и университетская смена всероссийского цикла от «Движения первых». Ее планируют провести совместно с КФУ и пригласить иностранных гостей. Сроки проведения смены пока не определены, сейчас даты согласуют с федеральным центром, заявил Сулейманов.

Также он поделился планами провести смену совместно с иностранными государствами:

— Буквально на прошлой неделе встречались с коллегами из Турции, потому что поступило предложение от коллег из турецкого Министерства молодежи и спорта организовать обменные лагеря. Например, одну смену, куда приедут ребята из Турции, провести у нас, другую, куда поедут ребята из Татарстана, — у коллег. Посмотрим, может, федеральное управление поддержит инициативу, тогда больше ребят можно будет взять, в том числе из других регионов.

Сейчас проект находится на стадии активного планирования. Предполагается, что смена пройдет в конце июля — начале августа, добавил Сулейманов.

1 / 32 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов