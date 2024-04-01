За полдня в России подали более 388 тысяч онлайн-заявлений на прием в первый класс

Сегодня в России стартовала запись детей в первый класс. Большинство школ открыли прием заявлений 1 апреля. По состоянию на 12.30 мск родители подали уже 388 тысяч заявлений — это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем в ходе всей приемной кампании 2022 года.

В Свердловской области, где заранее была реализована возможность создать черновик заявления, в момент старта приемной кампании был установлен рекорд: родители подавали заявления с пиковой скоростью 2600 штук в секунду.

Статистика подачи заявлений по регионам:

Свердловская область — 29,1 тыс. Санкт-Петербург — 21 тыс. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тыс. Самарская область — 16,1 тыс. Челябинская область — 13,2 тыс.

Подать заявление в 1 класс в школу по адресу прописки или в другую школу, если у ребенка есть льгота, можно до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать учебное заведение в другом районе. Места распределяются в соответствии с очередностью подачи заявлений.

Запись в 1 класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Там подать заявление в школу можно на региональных порталах. Напомним, прием документов первоклассников в школы-новостройки будет проходить с 10 по 30 июня.

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Разиль Самигуллин