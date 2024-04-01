Университет Иннополис пригласил Алексея Савватеева преподавать на курсе математических основ ИИ

Иннополис в качестве преподавателя пригласил в свой университет члена-корреспондента РАН и популяризатора математики Алексея Савватеева. Он будет вести курс «Экономические механизмы».

В настоящее время ИТ-вуз готов принять на программу бакалавриата по математическим основам ИИ 60 студентов, 20 из них будут обучаться на бюджетной основе. Обучение на русском языке продлится 4 года и пройдет в очной форме.

Помимо Алексея Савватеева, преподавателями студентов станут ректор российского ИТ-вуза Александр Гасников, профессор РАН Иван Оселедец, федеральный профессор математики Андрей Райгородский, академик РАН Евгений Тыртышников и другие. Подать заявку на участие в грантовом конкурсе можно до 1 июля.

Получить грант на обучение может любой поступающий. В случае если абитуриент поступит на бюджетное место, то грант обеспечит его стипендией в размере до 32 тысяч рублей в месяц. Если баллов ЕГЭ будет недостаточно, то грант может покрыть от 25 до 100% стоимости обучения студента в зависимости от результатов вступительных экзаменов и баллов ЕГЭ. Подать заявку на грантовый конкурс и узнать детали можно до 1 июля на портале абитуриентов.

Напомним, 20—21 апреля в Иннополисе пройдет «Merge» — IT-событие, которое объединит представителей различных сфер IT на одной площадке. Более 2 000 разработчиков, маркетологов, digital-дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов со всей России встретятся, чтобы обсудить актуальные тренды мира IT и поделиться успешными кейсами.

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Разиль Самигуллин