В Казани следователь МВД проиграл суд адвокату

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», Приволжский райсуд Казани отклонил иск о защите чести и достоинства следователя ГСУ МВД Татарстана Радика Шамсутдинова. Он требовал от адвоката Эльвиры Гумировой извинений, опровержения и компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей — в благотворительный фонд.



Первоначально иск подавался в Вахитовский суд Казани — по месту нахождения адвокатской коллегии, где трудится Гумирова. Однако Вахитовский суд посчитал, что рассматривать претензии следователя должны в суде по месту жительства ответчицы.

Напомним, претензии к работе друг друга у Шамсутдинова и Гумировой появились на фоне расследования уголовного дела бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья Александра Игонова, и.о. замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и владельца фирмы «Винстрой» Валерия Никитенко.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела Эльвира Гумирова, как адвокат Мустафина, в июле 2023 года обратилась с жалобой к начальнику ГСУ — замглавы МВД по РТ Владимиру Изааку и попросила проверить действия его подчиненного Радика Шамсутдинова. Служебная проверка никаких нарушений в действиях старшего следователя не усмотрела, а сам Шамсутдинов посчитал нужным обратиться в суд, обвиняя адвоката в распространении заведомо ложных сведений о создании ей невыносимых условий для чтения материалов дела и оказании психологического давления. Как следует из решения суда, в жалобе также высказывались сомнения по поводу состояния здоровья истца.

В качестве причин для отказа в этом иске суд указал несколько доводов. Во-первых, адвокат обратилась с жалобой не в СМИ, а к должностному лицу органа государственной власти. Во-вторых, намерения причинить вред следователю в действиях адвоката суд не усмотрел. А, в-третьих, указал — направившая свое обращение в адрес замминистра ответчица не может нести ответственность за действия третьих лиц в министерстве, через которых информация о доводах адвоката распространилась среди сотрудников, — на чем настаивал истец.

По данным «Реального времени», Радик Шамсутдинов намерен обжаловать решение суда. Отметим, что именно при этом следователе дело Игонова — Мустафина — Никитенко разрослось до семи эпизодов и было направлено в суд. Вину фигуранты не признают.