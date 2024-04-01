Казанский «Авиамотор» увеличил чистую прибыль в 2023 году в 5 раз

Чистая прибыль открытого акционерного общества «Авиамотор» в 2023 году составила 1,6 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в предыдущем году.

Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. На НИОКР компания затратила 4,2 млн рублей, как в 2022-м, так и в 2023 году, а также на разработку и изготовление агрегата управления метода предварительного анализа опасностей и стандарта безопасности для вычислительных устройств с беспроводным подключением к интернету.

Валовая прибыль компании в 2023 году достигла 16,8 млн рублей, по сравнению с 2022 годом она снизилась до 600 тыс. рублей (с 17,4 млн), в то же время выручка компании снизилась на 1,2 млн рублей в этом году, тогда как в 2022-м она составляла почти 30 миллионов.



Увеличились и расходы на оплату труда сотрудников «Авиамотора». В 2023 году этот показатель составил 15,7 млн. По сравнению с 2022 годом эта статья расходов увеличилась на полтора миллиона. Согласно отчету, краткосрочные кредиторские задолженности сократились на 6,7 млн рублей на 2023 год (с 52,1 миллиона).



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Анастасия Фартыгина