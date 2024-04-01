Каждый пятый больной раком житель Татарстана умирает в первый год обнаружения болезни

Фото: Надира Хасанова

Каждый пятый больной раком житель Татарстана умирает в первый год обнаружения болезни, узнало «Реальное время» из статистических данных Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Согласно статистике, за январь 2024 года заболевший раком человек умирал в первый год болезни в 19,3% случаев. В феврале ситуация ухудшилась — показатель стал равен 19,7%. За последний год худший показатель зафиксировали в ноябре 2023 года — 20,1%. Общий по стране показатель на февраль текущего года равнялся 18,2%.

Татарстан занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по показателю смертности от рака в первый год обнаружения болезни. Хуже всего обстановка в Кировской области — там погибают в 24,4% случаев. Лучшей по показателю стала Республика Марий Эл — там показатели смертности ниже на 9%, чем в Кировской, — 15,4%.

Самая благоприятная обстановка по всей России приходится на Республику Алтай — в этой полосе от злокачественных образований погибают в 9,4% случаев, хуже всего — в Республике Тыве — показатели этого региона равны 28%.

Также рост смертности от рака фиксируют в Нижнекамске — с начала года умерло 464 человека. Основная причина — болезни систем кровообращения и рак. В 2023 году в Нижнекамском районе от злокачественных образований умерло 530 человек, в 2022-м — 447, в 2021 — 441, в 2020 — 470, сообщают «Челны-Биз».

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Олег Исаков