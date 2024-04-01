Нижнекамск стал театральным центром Татарстана

В городе прошли гастроли Школы-студии МХАТ

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

При поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Нижнекамский государственный татарский драматический театр им. Туфана Миннуллина приехали студенты и преподаватели Школы-студии Московского художественного академического театра. За два дня гастролей, 29 и 30 марта, москвичи показали несколько мастер-классов и два спектакля, провели прослушивания для десятков желающих встать на актерскую стезю. Для чего крупной нефтехимической компании поддерживать театр и сколько человек сэкономили деньги на местном прослушивании — в материале «Реального времени».

Гастроли по всей стране

Школа-студия МХАТ не первый год сотрудничает с компанией СИБУР. Межрегиональный проект «Системное образование в культуре для регионов: актеры, продюсеры, художники» реализуется с 2021 года. Проект направлен на развитие культурной среды городов присутствия компании. В этом году учебный театр и его педагоги уже успели побывать в Томске и Ноябрьске.

Игорь Золотовицкий: «Мне радостно, что в это тревожное время есть люди, которые занимаются творчеством». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Театра без гастролей в принципе не существует. А учебный театр тем более нуждается в творческом пространстве. Этот проект дает уже третьему поколению выпускников прекрасный опыт общения. Общения со сверстниками, зрителями, профессиональными сценами. Ребята подготовили два спектакля. Кроме того, наши коллеги с факультета сценографии и художественной технологии привезли выставку сценического костюма. В программе гастролей — мастер-классы, прослушивания и защита дипломных работ слушателей курса продюсерского факультета. Мне радостно, что в это тревожное время есть люди, которые занимаются творчеством, — рассказал на пресс-конференции ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.



За три года реализации проекта студенты и педагоги школы-студии ставили спектакли и общались с местными театральными коллективами и талантливой молодежью в двух Благовещенсках — в Республике Башкортостан и Амурской области, Уфе, Свободном, Нижневартовске, Дзержинске, Перми, Томске, Красноярске, Омске, Тобольске, Пыть-Яхе, Тюмени, Казани, Губкинском, Ноябрьске.

— Этот проект позволяет привезти в наши города — от Твери до Амура — Школу-студию МХАТ. Мы можем показать, чем они дышат и привлекают. Это одна из задач проекта — чтобы жители городов присутствия могли посмотреть интересные спектакли, никуда не выезжая. Но самая главная цель проекта: дать шанс получить актерскую профессию. На проекте у обычных детей появляется возможность пройти первый этап прослушивания. Сегодня пришли 18 ребят, трое из них прошли во второй тур. Уже достижение! Эти восемнадцать будущих абитуриентов сэкономили деньги на поездку в Москву. У нас есть удаленные городки. В прошлом году мы были в Свободном. Представляете, сколько стоит из Свободного долететь в Москву? И эта поездка не на один день, нужна гостиница. Для нас важно, чтобы у детей в городах присутствия компании были равные возможности. В регионах такие же, как и в Москве, — подчеркнула на пресс-конференции руководитель программы «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Показали класс

Вместе с труппой в Нижнекамск приехали работы студентов первого курса образовательной программы «Художник-технолог сценического костюма» факультета сценографии Школы-студии МХАТ. Выставка проходила под названием «Посвящение в античность». Фигуры воинов и фавнов в фойе Нижнекамского драматического театра словно сошли с подмостков древнегреческого театра. Экспонаты — авторская переработка сценических постановок XX века и театрального творчества Льва Бакста, художника, сценографа начала прошлого века.

На создание выставки студентов-первокурсников вдохновила руководитель курса Эмилия Герц. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Утро 29 марта началось с мастер-класса по актерскому мастерству. Вел его заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель актерского курса профессор Виктор Рыжаков. Его студенты демонстрировали теорию на практике, разыгрывая миниатюры. В зале стояла тишина. Зрители завороженно следили за игрой. Многие специально приехали из других городов Татарстана, чтобы перенять мастерство столичной театральной школы.



Характеры персонажей угадывались с лету. В каждом движении молодых актеров явственно была видна отточенная выразительность. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это супер. Настолько потрясающая игра, живая мимика! Я буду брать с них пример, — восхитился Руслан Хуснуллин, приехавший на мастер-класс из Чистополя.

За происходящим на сцене с интересом наблюдали и уже состоявшиеся актеры. Гузель Шамарданова служит в Нижнекамском драматическом театре и считает, что совершенствоваться нужно всегда.

— Когда человек работает в театре много лет, интерес угасает. А эти ребята цветут, завораживают своей энергией. Хочется за ними тянуться, хочется в себе что-то разбудить, что-то найти, — поделилась эмоциями Гузель Шамарданова.

На мастер-классе руководитель актерского курса рассказал о школе и упомянул о том, что в этом году он набирает новый курс.

Виктор Рыжаков: «Нашу школу называют лучшей в мире. И мы можем это доказать своими результатами». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы рассчитываем, что пробудим всплеск творчества. Часто вижу, как в индустриальных городах молодежь впадает в апатию. Им кажется, что у них нет будущего. Но это не так. Замечательно, что в Нижнекамске есть театр, и мы можем объединить наши усилия, можем сказать: «Молодые люди, все в ваших руках». Компания помогла привезти педагогов, которые проводят мастер-классы и прослушивания для желающих поступить в школу-студию. Это очень важно. Не каждый может вырваться и приехать в Москву — это и деньги, и время. Благодаря компании мы не просто приехали сюда, а показываем, что мы умеем. Вот все говорят: «знаменитая», нашу школу называют лучшей в мире. И мы можем это доказать своими результатами. Это не только спектакли выпускного курса, но и выставка наших художников, — отметил Виктор Рыжаков.



Нижнекамцы воспользовались шансом пройти первый тур отборочного прослушивания в знаменитую театральную школу.

Прослушивание на актерский факультет Школы-студии МХАТ заставляет абитуриентов волноваться. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В первый день пришли 18 человек. Старания абитуриентов оценивали педагоги и студенты актерского факультета. Отбор был тщательным. Перед своими выступлениями ребята очень волновались. После прослушивания на лицах тех, кто прошел, сдержанная радость.



— Поступить в театральный вуз — это непросто. Сейчас я прошла первый тур, дальше второй и третий. Только потом экзамены, так же в три тура. Теперь нужно выдохнуть, принять во внимание все замечания и идти дальше, — сказала нижнекамка Анастасия Ячменева.

Тифлокомментирование — новое веяние инклюзивной среды. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

После прослушивания в малом зале драмтеатра прошли мастер-классы по тифлокомментированию Веры Февральских и Гелюси Закировой. Во время спектакля тифлокомментаторы описывают незрячим или слабовидящим непонятные без словесного пояснения детали происходящего.



На следующий день гастролей прошло еще одно прослушивание и мастер-класс по сценической речи Сергея Сотникова, доцента кафедры сценической речи и вокала, режиссера театра.

— Мастер-класс может пригодиться не только тем, кто хочет поступать в творческие вузы, но и всем, кто общается с людьми, — менеджерам, управленцам, людям разных профессий. На мастер-классе можно получить навыки правильного словоговорения. В нашей жизни важно быть не только услышанными, но и понятыми. Вообще, если говорить о смыслах, наш проект — просветительский. Мы занимаемся пропагандой театрального искусства, вообще творчества. Обращаемся к молодежи, потому что они должны сегодня определиться, чем они будут заниматься всю свою жизнь, и к родителям. Многие хотят, чтобы их дети нашли себя, реализовались. Необязательно ради этого ехать в Москву. Хотя, надо заметить, что в нашей школе учатся ребята с разных уголков нашей необъятной страны, порой даже очень глухих. Понятие «провинция» — географическое, но ни в коем случае не духовное. Каждый, у кого есть желание, может реализовать себя. А мы помогаем, — рассказал Виктор Рыжаков на пресс-конференции.

Проектный менеджмент в учреждениях культуры

В этом году в совместный проект впервые вошли два блока обучения — «Проектный менеджмент в учреждениях культуры» и «Педагогика актерского мастерства». В рамках первого педагоги продюсерского факультета несколько раз в неделю читали онлайн-лекции для слушателей курса, давали домашние задания. Задачей слушателей было написать собственный проект, используя полученные знания. Свои проекты участники обучения защищали 30 марта в Центре креативных индустрий «База».

Знакомство со слушателями курса «Проектный менеджмент в учреждениях культуры». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы начали эту программу осознанно. Чувствовали, что в нашей прекрасной тройке факультетов место продюсерского не столь велико, как хотелось бы. Сделали акцент на государственные — муниципальные и региональные учреждения. Отбор на курс прошли 15 участников из разных городов присутствия компании. Есть и Губкинский, и Свободный, Уфа, Красноярск, Казань. Мы довольны уровнем участников. Лучшие проекты мы предложим для реализации конкурсной комиссии «Формулы хороших дел», — сообщила заведующая кафедрой экономики искусства и культурной политики продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Екатерина Хаунина.



По ее словам, нижнекамцы — сотрудники Театра юного зрителя и комплексного музея Нижнекамска — представили очень сильные и серьезные проекты и, возможно, в недалеком будущем эти проекты подарят горожанам новые яркие эмоции. Тем более у слушателей курса остались контакты для связи с московскими педагогами, которые давали основы продюсерской деятельности.

Для взрослых и детей

В рамках гастрольного тура московская труппа привезла два спектакля — «Рассказ о многих интересных вещах» и «Секрет би-дуби-бу». Оба спектакля подготовлены студентами четвертого курса полностью самостоятельно. По словам руководителя курса Виктора Рыжакова, педагоги были лишь «провокаторами» творчества.

— «Рассказ о многих интересных вещах» — это итог нашего трехлетнего исследования творчества одного из крупнейших российских писателей — Андрея Платонова. По его рассказам сделан большой спектакль. Мы представляем его уже в третьем городе и окрылены вниманием к школе, к нашим спектаклям. В Томске мы играли в зале драматического театра на 800 мест. И он был битком. Для студентов это было большим испытанием как для артистов, но они его выдержали, — рассказал Виктор Рыжаков.

«Секрет би-дуби-бу» — детская терапевтическая опера из пяти трогательных историй категории «6+». Персонажи переживают страх, любовь, дружбу, отчаяние, надежду, взросление. Чувства, которые ребята играли на сцене, не требовали пояснений. Вот маленькая морская звезда, которая стремится увидеть звезды на небе и пробирается по морскому дну. Вот ревность обиженного старшего брата: он уходит из дома, чтобы найти новую семью. Вот негативизм подростков-ежей. Вера и надежда маленького щенка. Детские страхи прячутся за дверцей шкафа и под кроватью.

Ночные кошмары и усталость прячутся в шкафу. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Динамичность спектакля не давала скучать и взрослым. Простые декорации оставляли место для зрелищной игры актеров.



Зрители искренне сопереживали героям. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Спектакль — сборник небольших притч, понятных и детям, и взрослым. Про семью, про вечные ценности. Сама я знаю цену слову, цену артистичности. Это все показано было настолько ярко, броско, вкусно, пластично, без заминок, что не остается сомнений в высоком профессионализме актеров, — рассказала о своих впечатлениях нижнекамка Оксана Якомаскина.



Истории находили отклик в сердцах. И неудивительно. По словам руководителя курса, в основу спектакля легли личные переживания студентов.

— Очень приятный спектакль. Меня поразили голоса — чистые, молодые, энергичные. Очень крутая тема о детских психологических травмах подана в таком формате, что «зайдет», скажем молодежным сленгом, и детям, и родителям, — считает зрительница Миляуша Газизова.

Даниэль Нуриахметов купил билет на спектакль после мастер-класса по актерскому мастерству. Спектакль привел его в восхищение.

В роли морской звезды — Сергей Тупогуз. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— «Секрет би-дуби-бу» дает зрителям нечто особенное, возможность ощутить себя детьми, вспомнить какие-то базовые вещи, которые забываются в жизненной рутине. На то, чтобы написать его, наш педагог Татьяна Валерьевна Бурель дала месяц. Мы распределились по командам. Пять команд — пять опер. Конечно, было непросто. Изначально мы даже не понимали, как это сделать вообще. Две недели я пребывал в отрицании. Потом начал писать музыку и слова для истории про морскую звезду. Две недели каждую ночь я в приложении «Гаражбэнд» сочинял мелодии. Изначально вся музыка была в электронном формате — писал на «макбуке» с маленькой клавиатурой. Потом Виктор Анатольевич посоветовал нам добавить живые инструменты. Это объединило нас. Наши детские истории, воспоминания, то, как мы стоим на сцене всей командой — как единый организм, полный любви и силы. Это восторг! Обожаю играть, — поделился эмоциями студент четвертого курса Школы-студии МХАТ Сергей Тупогуз.



Главный режиссер, директор Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина Рустям Галиев благодарен компании за организацию проекта.

— Мы рады. Это как будто новый мир, новый воздух. Получился настоящий праздник. Талантливые ребята показали себя. И это здорово, — резюмировал Рустям Галиев.

Не меньше эмоций подарил зрителям и спектакль «Рассказ о многих интересных вещах». Завершила гастрольный тур экскурсия по «Нижнекамскнефтехиму».

— Министерство культуры всегда старается развивать взаимосвязи между промышленностью и другими частными организациями, реализовывать социально значимые проекты. Кто знает, может, благодаря этому проекту появятся новые Туфан Миннуллин или Константин Станиславский. Надеемся, что он продолжится. Мы со своей стороны готовы всячески поддерживать, — подчеркнул на пресс-конференции ведущий советник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Татарстан Юрий Черкасов.