Прокуратуру Кукморского района Татарстана возглавил Рустем Махмутов
Генпрокурор России Игорь Краснов назначил старшего советника юстиции Рустема Махмутова на должность прокурора Кукморского района Республики Татарстан. Его представил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан.
Рустем Махмутов родился в 1986 году. С 2008 года был помощником прокурора Вахитовского района Казани. Последние 10 лет, с 2014 по 2024 год, работал старшим помощником прокурора Республики Татарстан по организационным вопросам и контролю исполнения.
Ранее занимавший пост прокурора Кукморского района Антон Чураков назначен прокурором Ново-Савиновского района города Казани.
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