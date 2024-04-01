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Прокуратуру Кукморского района Татарстана возглавил Рустем Махмутов

12:22, 01.04.2024
Прокуратуру Кукморского района Татарстана возглавил Рустем Махмутов
Фото: предоставлено Прокуратурой РТ

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил старшего советника юстиции Рустема Махмутова на должность прокурора Кукморского района Республики Татарстан. Его представил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан.

Рустем Махмутов родился в 1986 году. С 2008 года был помощником прокурора Вахитовского района Казани. Последние 10 лет, с 2014 по 2024 год, работал старшим помощником прокурора Республики Татарстан по организационным вопросам и контролю исполнения.

Ранее занимавший пост прокурора Кукморского района Антон Чураков назначен прокурором Ново-Савиновского района города Казани.

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Рената Валеева
ОбществоВласть Татарстан

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