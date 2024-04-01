В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут перекрыты на ремонт

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни начнется ремонт водоканалов, расположенных в центре города. Масштабная работа по замене инженерных коммуникаций будет проведена по улицам Московской и Право-Булачной. Это потребует перекрытия дорог и изменения троллейбусного маршрута.

Работы по улице Право-Булачной будут идти с 10 апреля по 16 июня 2024 года. В этот период теплоносители будут отключены — с 26 апреля по 25 мая. Под отключение подачи тепла попадают 21 многоквартирный дом, 2 детских сада, 1 школа, 6 гостиниц и 3 спортивных объекта.

Будет перекрыт левый тротуар вдоль протоки Булак и одна крайняя левая полоса движения по улице Право-Булачной от здания №13 до Жарковского моста. В дневное время суток для движения будут открыты средняя и крайняя правая полосы. Для средней полосы предусмотрены часы минимальной загруженности улиц, когда она будет открыта — ночью с 19.00 до 7.00 и днем с 10.00 до 15.00.

В эту субботу, 30 марта, начались подготовительные работы по ремонту водовода на МУП «Водоканал» по улице Московской.

Частичное перекрытие проезжей части по Московской улице пройдет от улицы Яхина до переулка Кирова. Для движения транспорта останется по одной полосе в каждом направлении. Водоснабжение и водопотребление ограничены не будут. Работы будут завершены до конца апреля, дата не уточняется.

В связи с работами будет изменен троллейбусный маршрут №7 «Улица Халитова — Речной порт». Измененная часть маршрута будет проходить по улицам Пушкина, Татарстан, Девятаева с организацией новых остановок по маршруту на улицах Габдуллы Тукая, Татарстан, Карима Тинчурина, у речной порта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева