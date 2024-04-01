Казанские ученики автошкол сдают практический экзамен только в 10% случаев

Фото: Максим Платонов

В Казани за 2023 год в среднем успешно сдавали теоретический экзамен в 49% случаев. Всего в том году провели 22 519 испытаний, из них удачно 11 034.

Практический экзамен сдавали в 10% случаев. Всего состоялось 39 426 попыток, из них сдали 3 943 раза. Информация включает все виды категорий ВУ. Данные приведены согласно рейтингу автошкол за 2023 год.

— Нельзя забывать, что практических попыток сдачи экзамена куда больше из-за так называемых повторников, тех, кто сдает экзамен во второй, третий раз и т.д. Тем не менее успешно теорию кандидаты сдают чаще, чем практику. Максимум, который мы можем встретить за первый этап, — вторая попытка, — прокомментировали в Федерации автошкол Республики Татарстан.

В обновленном регламенте увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7). Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Напомним, что с 1 апреля вступили в силу изменения в экзамене на водительские права:

В обновленном регламенте увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7).

Также увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворота в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием заднего хода.

При выезде в город кандидатам дадут возможность сделать две мелкие ошибки. Так, в случае начала движения кандидатом с непристегнутым ремнем безопасности ему будет выставлено 4 балла и экзамен будет продолжен.

После трех неудачных попыток сдать экзамен на получение ВУ в ГИБДД следующая возможность пересдать его появится только через 6 месяцев.

К экзаменам не допустят россиян, которые были наказаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Уклонистов до экзаменов не допустят. Лица, в отношении которых военкоматы применили меры из-за неявки по повестке, не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать их срок действия.

Для допуска к экзаменам кандидату в водители потребуется предоставить СНИЛС.

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Рената Валеева