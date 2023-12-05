Итоги дня: закон «об оскорблении чувств женщин», рост турпотока в Татарстан, старт форума «Казаныш»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 5 декабря:
- В России может появиться «закон об оскорблении чувств женщин». Его разработкой занимается фракция «Новые люди» на фоне предложений о повышении рождаемости «средневековыми способами».
- С 1 июля 2024 года татарстанцев, как и всех россиян, ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев напомнил, что «запланирован предельный индекс роста платы граждан — 10,8% и предельно допустимое отклонение — 4,9%». На что и почему татарстанцам придется раскошелиться в следующем году, а также почему казанский «Водоканал» перевели на ежедневную отчетность — в материале «Реального времени».
- Фонд развития территорий одобрил заявку Татарстана и еще шести регионов России по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. На выделенные средства в них заменят или реконструируют около 352 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
- В Казани стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой. Соответствующий проект рассмотрят 8 декабря.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратился за помощью к раису Татарстана после пожара на авторынке «Гараж-500». Рустам Минниханов уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин по видеомосту поприветствовал участников международного архитектурно-строительного форума «Казаныш», который проходит в столице Татарстана. Он назвал Казань «примером развития городов» и напомнил, что в республике ежегодно строится более 1 млн «квадратов» жилья.
- Татарстан за январь — октябрь 2023 года посетили 3 371 087 человек. Это на 9,3 тысячи туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, турпоток в республику вновь начал расти после полугодового снижения.
- В 2024 году в Татарстане намерены реализовать 69 инвестиционных программ с общей суммой финансирования 29,4 млрд рублей. Например, в сфере теплоснабжения запланировано 25 инвестпрограмм на 8,3 млрд рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэром турецкого города Анкары Мансуром Явашем. Они обсудили вопросы развития и укрепления существующих отношений, наращивания деловых контактов и связей по разным направлениям.
- Мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал подписание в столице Татарстана соглашения о создании Ассоциации архитекторов городов стран БРИКС.
- Руководители пяти китайских компаний в Казани представили сотрудникам республиканского Минпромторга возможности своих предприятий. По словам замминистра промышленности и торговли региона Германа Лернера, в этом году можно рассчитывать на новый рекорд товарооборота между Китаем и РТ.
- Объявленный в международный розыск ресторатор и основатель сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александр Орлов заявил, что находится в Великобритании.
- Казанский «Водоканал» никак не может устранить протечку у колодца с водой на ул. Заслонова, 7. По словам местных жителей, они сталкиваются с этой проблемой каждый год. Казанцы постоянно вынуждены обращаться к городским коммунальщикам, но те их игнорируют.
- Советский райсуд Казани продлил срок домашнего ареста для директора Казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой до 6 февраля. На сохранении этой меры пресечения для подозреваемой в получении 51 взятки и мошенничестве на сумму 843 тысячи рублей настаивали представители Следкома по Татарстану и прокуратуры. Против ходатайства следствия возражали сама Хисамутдинова и ее адвокат Алексей Парамонов.
- В России могут поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. В правительстве уже обсуждают этот вариант, однако пока неизвестно, каких именно программ это коснется. В Банке России заявили, что пока не получили никаких официальных документов, но в целом поддерживают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.
- Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории продажу алкоголя в многоквартирных домах.
- У россиян с низкими доходами может появиться возможность открывать соцвклады до 50 тысяч рублей. Законопроект, предусматривающий создание особых банковских продуктов для указанной категории граждан, в первом чтении одобрили в Госдуме.
- Казанские власти готовы потратить 125 млн рублей на утилизацию снега на стационарных снегоплавильных пунктах. Услугу нужно оказывать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
- Аномальная холодная погода в России может продлиться как минимум до конца недели, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Среднемесячная температура ноября 2023 года в Татарстане превысила норму на 3—4 градуса. Она составила -1..+1 °С.
Ключевые события 650-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию на Украине. Однако процесс был прерван Киевом.
- Украина запустила 41 беспилотник в сторону Крыма и Азовского моря. В Минобороны России, заявили, что атаку удалось предотвратить. За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 22 БПЛА, еще 13 перехватили.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили: до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М-777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах.
- Уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики, Горловка, Спорное, Ялынское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортЭкономикаБанкиНедвижимость
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