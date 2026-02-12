Казанский «велокиллер» признался, что за убийство Шевыревой ему обещали 40 млн

На заседании по продлению меры пресечения ВИП-строителю Станиславу Шевыреву впервые озвучили и возможный мотив заказа

Фото: Артем Дергунов

Экс-спасатель МЧС Рафис Султанов дал показания, что за смерть Ирины Шевыревой ему обещали 40 млн рублей, а за наезд на нее заплатили 2,5 млн. Такие показания «велокиллера» озвучили сегодня в Советском райсуде Казани, передает с места журналист «Реального времени».

Ранее Султанов полностью признал вину в нападении на женщину 14 октября 2025 года близ казанской гимназии №94.

Также в суде обнародовали выдержки из протокола дополнительного допроса бывшего работника компании «Волга-Автодор» Бурихона Хамидова, свидетельствующего, что ему за организацию слежки за Шевыревой и ее убийство предлагали 10—20 млн рублей.

Еще один обвиняемый по этому делу — Булат Галлямов, бывший начальник смены охраны компании «Волга-Автодор», также поделился со следствием, что первый разговор об этом его непосредственный начальник Андрей Черкасин, глава службы безопасности «Волга-Автодора», завел в 2024-м: «Черкасин предложил причинить тяжкие телесные повреждения Шевыревой, так как она ругается с отцом [своего мужа] Ивана, в связи с чем Станислав Шевырев предложил ему (Черкасину, — прим. ред.) причинить тяжкие телесные и совершить убийство, так как у него были конфликты с ней и Иван не всегда вовремя приходил на работу».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, следствие считает Шевырева-старшего бенефициаром компании «Волга-Автодор» и, как сегодня выяснилось, не исключает, что доходы организации могли быть направлены на оплату преступных услуг.

Адвокат Ирина Князева назвала данные показания сотрудничающих со следствием лиц голословными и ничем не подтвержденными.

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Шевыреву продолжается.

Напомним, дело о покушении почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в Сети видеозапись: утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине. Это был Рафис Султанов, который в тот же день покинул Татарстан на автомобиле с братом Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее на электросамокате.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под подпиской о невыезде находится лишь супруг пострадавшей Иван Шевырев, но подозрения с него не сняты. Покинувший страну брат Хамидова заочно арестован.

Ирина Плотникова