Стоимость проезда в общественном транспорте Казани может вырасти до 42 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой. Об этом на брифинге в кабмине сообщил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Проект документа о повышении платы на проезд в общественном транспорте Казани ведомство рассмотрит в ближайшую пятницу, 8 декабря. Александр Груничев обратил внимание, что суммы 42 рубля и 38 рублей — предварительные, это пока лишь вариант.

Напомним, на сегодняшний день проезд в общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах, метро и трамваях — составляет 36 рублей при оплате наличными. Поездка за безналичный расчет — по банковской или транспортной карте — обойдется в 35 рублей. Такие тарифы действуют с начала января 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объясняли в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ), на увеличение стоимости проезда повлияли рост цен на дизельное топливо, инфляция в 11,06% и удорожание комплектующих, а также запасных частей.

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Татьяна Демина