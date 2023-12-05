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Стоимость проезда в общественном транспорте Казани может вырасти до 42 рублей

10:45, 05.12.2023 10
Стоимость проезда в общественном транспорте Казани может вырасти до 42 рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой. Об этом на брифинге в кабмине сообщил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Проект документа о повышении платы на проезд в общественном транспорте Казани ведомство рассмотрит в ближайшую пятницу, 8 декабря. Александр Груничев обратил внимание, что суммы 42 рубля и 38 рублей — предварительные, это пока лишь вариант.

Напомним, на сегодняшний день проезд в общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах, метро и трамваях — составляет 36 рублей при оплате наличными. Поездка за безналичный расчет — по банковской или транспортной карте — обойдется в 35 рублей. Такие тарифы действуют с начала января 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объясняли в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ), на увеличение стоимости проезда повлияли рост цен на дизельное топливо, инфляция в 11,06% и удорожание комплектующих, а также запасных частей.

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Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    вот и приехалииииии
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    Анонимно 05 дек
    поехалиииииииииииии дальше
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  • Анонимно 05 дек
    Хоть 100 рублей делайте, мэрии только могут цены за проезд поднимать, а качество обслуживания ноль. Автобусы переполненные, ходят все реже и реже, откуда может быть убыток то????? Если автобусы ездили бы пустые тогда понятно. А тут все автобусы битком пассажирами и они все равно убыточные, значит в патп ведут двойную бухгалтерию.
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    Анонимно 05 дек
    Не надо уж 100 р, и 42 не надо
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  • Анонимно 05 дек
    Последнее фото красивое
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  • Анонимно 05 дек
    В странах Прибалтики нет нефтяных доходов,может поэтому общественный транспорт бесплатный ?
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  • Анонимно 05 дек
    отвратительная новость
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  • Анонимно 05 дек
    Автобусы №89 и 63 ходить редко стали с октября !
    Раньше 90 автобус ждали 15-20 минут, теперь еще 89 и 63 добавились к этому печальному списку !!!!
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    Анонимно 05 дек
    Спасибо что написали про эти маршруты!
    Как то 63й в мороз ждала 45 минут, как то 30 мин.
    А ведь на днях обещают похолодание под -20 и ниже !!!
    Как будем додираться не представляю !!!
    Неужеле снова надо жаловаться в Москву.....
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  • Анонимно 05 дек
    Увы но с осени автобусы в Казани стали ходить гораздо реже.
    Видимо совсем уж неважно в городе дела обстоят !
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