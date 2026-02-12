«При цене в 30 рублей ситуация комфортная»: «крупнякам» не вернут «молочные субсидии»

Замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов объяснил меры временными трудностями бюджета страны

Минсельхоз России не станет возобновлять выплату федеральных «молочных субсидий» для крупных и средних производителей, сохранив привилегию лишь для малых хозяйств с оборотом менее 800 млн рублей. «Сейчас тяжелее всего приходится «малышам», — объяснил логику решения замминистра сельского хозяйства страны Роман Некрасов, выступая на заседании итоговой коллегии Минсельхоза Татарстана. Глава ведомства Марат Зяббаров попросил его рассмотреть возможность возвращения стимулов для роста товарного молока. Но в ответ последовала суровая отповедь о необходимости держать себестоимость в пределах 30 рублей за литр. О том, сколько денег вложили татарстанские инвесторы в животноводство и почему их ставка пока не сыграла на молочном рынке, — в материале «Реального времени».

В татарстанскую «молочку» вложили 198 млрд рублей, и это не шутки

Экономические потрясения на молочном рынке не перестают беспокоить татарстанских аграриев. Закупочные цены на молоко продолжают оставаться на 30% ниже прошлогоднего уровня, фермеры сокращают поголовье скота, а переработчики начинают испытывать первые признаки нехватки сырья. Новым серьезным ударом для крупных производителей сырого молока может стать отмена федеральных субсидий за каждый литр сырого молока. С 1 января этого года выплаты для них прекращаются. Не пустятся ли инвесторы наутек с молочного рынка? Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров не стал обходить стороной горячую тему. И уделил ей немало времени в выступлении, посвященном итогам работы агропромышленного комплекса в 2025 году и задачам 2026 года.

Вопреки перекосам на рынке, татарстанские молочники произвели 2,378 млн тонн сырого молока, сохранив за собой первое место в стране. Такой объем достигнут за счет гигантских инвестиций в молочное животноводство. По словам Марата Зяббарова, привлечено свыше 193 млрд рублей за последние 5 лет. В результате инвесторы ввели в прошлом году 18 молочных ферм на 11 тысяч голов.

Процесс набирает обороты. «В настоящее время ведется строительство еще 18 ферм на 14,7 тысячи голов», — сообщил Зяббаров.

Он не стал называть инвесторов татарстанской «молочки», но они и так у всех на слуху. Речь идет о компаниях «Август-Агро», «Эконива», «Агросила», которые активно строят фермы по всей республике. Среди районов — это Кукмор, Атня, Балтаси. Благодаря их усилиям республика нацелилась достичь отметки в 2,6 млн тонн молока к 2030 году.

— Татарстан занимает первое место по объему привлекаемого финансирования в АПК, речь идет о 90 млрд рублей. В республике планируется построить и модернизировать молочно-товарные фермы и производственные комплексы, элеватор, создать предприятие по переработке льна. Около 60 млрд рублей предполагается вложить в создание предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству аминокислот, — добавил позднее на коллегии замруководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

Можно ли вернуть стимулы «крупнякам»

— Но из-за снижения закупочных цен на молоко отдельным риском остается снижение запланированных инвестиций, — предупредил Марат Зяббаров.

Так, поголовье КРС в фермерских хозяйствах сократилось за этот год на 12 тысяч голов, в 25 районах продолжается отрицательная динамика.

Большая часть молока производится крупными товарными фермами, и они оказываются под давлением. Причина — отмена вышеупомянутых федеральных субсидий. Глава Минсельхоза РТ попробовал отыграть назад — попытался вернуть стимулы.

— Татарстан является самым крупным производителем молока в стране. Любые ценовые колебания на рынке больше всего отражаются на нас. Просим Вас рассмотреть возможность возобновления меры поддержки, — обратился он к присутствующему замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Роману Некрасову.

С другой стороны, Марат Зяббаров признал, что экономика молочной отрасли требует профессионального управления издержками производства и уповать только на высокие закупочные цены не стоит. «Огромные инвестиции — конкурентное преимущество в виде роста производства, но в настоящий момент оказывает давление на себестоимость продукции», — с сожалением констатировал он. Выход министр видит в заключении долгосрочных контрактов.



Кукмор теряет до 10 млн рублей в день

Вообще, животноводство показало заметный рост выручки, отметил он. Из общей выручки в 400 млрд рублей ровно половина пришлась на реализацию молока, мяса, яиц. Минсельхоз ставит задачу на этот год увеличить производство молока до 2,4 млн тонн, мяса до 528 тысяч тонн и яиц до 1,7 млрд штук.

О том, как чувствует себя Кукморский район, производящий молока больше всех в республике, рассказал его глава Сергей Димитриев.

По его словам, из-за снижения закупочных цен с 52 до 30 рублей аграрии теряют по 10 млн рублей в день. За сутки в районе собирают почти 550 тонн молока, но переработку внутри района не успели наладить. В планах — строительство комплекса стоимостью 5 млрд рублей, но без поддержки государства инвесторы не торопятся приступать к проекту.

«Малышам» труднее всего»

— Понятное дело, что приходится оценивать колебания рынка. Иногда цена уходила даже за 50 рублей и более, у многих крупных холдингов она сегодня не снизилась до настоящего времени, у тех, кто работает по долгосрочным контрактам, — призвал не теряться Роман Некрасов.

Но главную беду он видит не в ценовых качелях, а в неумении управлять издержками. «Если у тебя себестоимость молока не превышает 30 рублей, даже по нынешним ценам ситуация вполне комфортная и вполне ситуация предсказуемая», — считает он. По его мнению, рано или поздно цены на молоко должны пойти вверх, но «работать с себестоимостью нужно постоянно».

— Если ты управляешь себестоимостью, тебе легче выходить на новые рынки и конкурировать с производителями других стран на внешних рынках за экспортные, — заявил замминистра сельского хозяйства России.

Он сообщил, что стимулы сохранили для малых компаний: «Тяжелее всего сейчас «малышам». «На самом деле, в нынешних условиях им нужно помочь и их нужно поддержать. И это позиция нашего руководства. Я очень надеюсь, что у нас изменится ситуация с бюджетом через какое-то время. Тогда мы эту меру государственной поддержки, конечно же, вернем для всех остальных категорий сельхозтоваропроизводителей», — пообещал Некрасов.

Вместо «молочных субсидий» господдержка «крупняков» смещается в сторону модернизации, увеличения экспорта и поддержки инвестиционных проектов. При этом общий объем финансирования, как ожидается, останется высоким.

Фокус на капзатраты (CAPEX): основная господдержка перенаправляется на строительство и модернизацию молочных комплексов, а также на оборудование для ферм, особенно при значительном увеличении поголовья.

основная господдержка перенаправляется на строительство и модернизацию молочных комплексов, а также на оборудование для ферм, особенно при значительном увеличении поголовья. Льготные кредиты: изменяются условия для старых инвесткредитов (2017—2021 гг.), где ставка станет зависеть от ключевой ставки ЦБ, но молочная отрасль останется приоритетной с повышенными субсидиями для новых займов.

Поддержка экспорта: действует стопроцентная компенсация логистических затрат при экспорте молочной продукции, что важно из-за роста складских запасов.

