HR-эксперт Гарри Мурадян разъяснил разницу между фрилансом и подработкой

HR-эксперт, основатель школы развития карьеры и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян обозначил ключевые различия между фрилансом и подработкой.

По его словам, фриланс сегодня рассматривается как полноценная профессиональная деятельность, требующая создания личного бренда, формирования портфолио и работы с постоянными клиентами. Специалисты на фрилансе постоянно развивают свою экспертизу, занимаются ценообразованием и маркетингом услуг.

— Подработка — это временный или дополнительный заработок без претензии на карьеру в этом формате. Фриланс требует постоянного развития экспертизы, работы с ценой, переговорами, маркетинга своих услуг, а подработка — про быстрый доход, где важнее свободное время и гибкий график, — заявил Мурадян.



Наталья Жирнова