«Не всякий фриланс у нас является подработкой»: в чем разница между этими двумя видами работы

В период с декабря по январь в Татарстане зафиксировали рост интереса к частичной занятости — на 18%

Фото: Реальное время

В современной трудовой истории существует уже множество определений разных форматов работы: удаленка, надомная работа, аутсорсинг, фриланс и т.д. И если в случае первых двух заключается трудовой договор (меняется лишь место и формат), то в случае других двух — это работа чаще всего без официального трудоустройства. Но есть одно «но»: аутсорсинг предполагает длительные трудовые взаимоотношения и зачастую работу целой командой, чего нет у фриланса. Так чем же тогда он отличается от подработки, что финансово стабильнее и какие самые популярные вакансии Татарстана для посменной работы — разбиралось «Реальное время».



Кто такие «фриланс» и «подработка»?

Прежде чем разбираться в разнице форматов работы, надо определиться в их сущности. Фриланс — это прежде всего самостоятельная профессиональная деятельность, где специалист выступает как независимый предприниматель (часто в статусе ИП или самозанятого).

— Он самостоятельно платит налоги, отвечает за свои обязательства, оформляет договора ГПХ. Часто работает неофициально, то есть за наличку. Очень часто мы встречаем такую историю, — отмечает HR-эксперт Зулия Лоикова.

Подработка, или part-time, это история про дополнительную занятость, обычно совмещаемая с основным местом работы. Как отмечает владелица кадрового агентства «Мой HR маяк» Юлия Гайнутдинова, характерной чертой такой деятельности является регулярность выполнения небольших по объему задач.

Подработка может оформляться как официально (через трудовой договор на полставки или договор гражданско-правового характера), так и неофициально. Как отмечают специалисты «Авито», для бизнеса привлечение временного персонала — способ быстрее закрывать операционные задачи в периоды повышенной нагрузки и поддерживать темпы производства товаров и услуг.

Тем не менее в разговоре с «Реальным временем» юрист обратил внимание, что «заключение гражданско-правового договора может иметь для заказчика отрицательные последствия: сложившиеся отношения могут признать трудовыми (ст. 19.1 ТК РФ)». И это относится как к фрилансу, так и к подработке.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Специалист выделил несколько видов подработки, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 60.1, 60.2, 99, 113 ТК РФ):

совмещение;

расширение зон обслуживания;

увеличение объема работ;

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

сверхурочная работа и работа в выходные и нерабочие праздничные дни.

Так, по закону человек может подрабатывать не только где-то вне, но и получать дополнительный заработок на основном месте работы, будучи защищенным законом.

— Главный нюанс во всей этой истории: фриланс может быть подработкой (если специалист, например бухгалтер в штате, берет вечером разовые проекты по своему профилю). И подработка может быть оформлена как фриланс (через самозанятость), — отмечает Юлия Гайнутдинова.

Главные различия — в степени свободы, ответственности и стабильности дохода

Если одно может быть другим, то тогда где эта грань, по которой можно разделить два этих понятия? Как отмечают все HR-специалисты, фрилансер строит свой бизнес на основе проектной работы с разными клиентами и самостоятельно ищет заказы. Как уточняет Юлия Гайнутдинова, для него такая деятельность является основным источником дохода и карьерного развития.

Наверное, одной из самых главных отличительных черт во фрилансе для людей, изучающих рынок, является стремление к саморазвитию, развитию своего бренда/бизнеса/знаний, а подработка — стремление к быстрому заработку.

— Фриланс чаще рассматривают как основную профессиональную деятельность с личным брендом, портфолио, постоянными заказчиками и ростом ставок. Подработка — это временный или дополнительный заработок без претензии на карьеру в этом формате. Фриланс требует постоянного развития экспертизы, работы с ценой, переговорами, маркетинга своих услуг, а подработка — про быстрый доход, где важнее свободное время и гибкий график, — выделяет основные различия HR-эксперт, основатель школы развития карьеры, член экспертного совета Государственной думы по молодежной политике Гарри Мурадян.

По мнению Гарри Мурадяна, на фрилансе действует особая бизнес-модель: специалисты работают с ограниченным числом клиентов, но получают более высокий доход за выполнение сложных проектов. К таким направлениям относятся разработка сайтов, маркетинговые услуги, создание сложного дизайна и программирование. В случае с подработкой ситуация иная — здесь преобладают простые и быстрые задания с более низкой оплатой.



Однако сколько бы ни было различий, сейчас они могут объединяться: специалисты рассказывают, что появляются гибридные формы работы.

— Например, полный фриланс с одним заказчиком — фактически это аутсорс или работа штатным сотрудником, но который оформляется на ГПХ или самозанятость — для налоговой оптимизации. Это неправильно, но так делают компании, — отмечает Зулия Лоикова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особую нишу занимает гиг-экономика, объединяющая элементы фриланса и микроподработки. В эту категорию входят водители такси, курьеры и технические специалисты, которые самостоятельно выбирают смены, но не требуют высокой профессиональной квалификации.

— То есть фриланс — это бизнес-модель, профессиональный статус, а подработка — это форма занятости. Подработка может быть на фрилансе, когда у нас дизайнер берет разовый заказ помимо основной работы, но не всякий фриланс у нас является подработкой, — заключила HR-специалист.

«Спрос есть и там, и там, но на разных полюсах рынка»

«Выбирать между фрилансом и подработкой стоит, если исходить из своих целей, — отвечает Зулия Лоикова на вопрос о том, кто более востребован сейчас на трудовом рынке. — Спрос есть и там, и там, но на разных полюсах рынка. На полюсе фриланса нуждаются в профессионалах, которые решат ваши проблемы. На полюсе подработки — типовые, часто рутинные работы. Здесь важна скорость, исполнительность, готовность делать небольшие задачи дешево».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря про подработку, стоит отметить, что формат оплаты сейчас стал ключевым фактором при выборе дополнительного заработка для жителей Татарстана. По данным сервиса «Авито Подработки», интерес к вакансиям с посменной оплатой увеличился на 51% за год, а заинтересованность в частичной занятости в целом — на 18%.

Наибольший рост предложений по сменному графику зафиксирован в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры — количество таких вакансий выросло в 2,7 раза. В розничной торговле рост составил 112%, а в сфере бытовых услуг — вдвое. Средняя оплата за смену в России составляет около 5 593 рубля, хотя реальный доход может варьироваться в зависимости от региона, опыта исполнителя и специфики работы.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Здесь и отделяется фриланс от частичной занятости. Как отметил Гарри Мурадян, все таки фриланс — это про долгосрочные бизнес-отношения. Популярными направлениями, как правило, являются разработка, дизайн, креатив, маркетинг, реклама, контекст, таргетинг, SEO, SMM, контент, копирайтеры, консалтинг. К этому еще можно отнести аудио— и видеопродакшен, монтаж, звукорежиссуру и анимацию. Это более длительные процессы, требующие большую включенность и обширные навыки.

Примечательно, что, согласно опросам SuperJob, фрилансеров привлекает к работе практически каждая третья компания. Фрилансеры чаще всего выполняют работу в сфере информационных технологий, дизайна, а также маркетинга, рекламы, PR и SMM. Компании также нередко нанимают в качестве фрилансеров инженеров-конструкторов и проектировщиков, а также менеджеров по подбору персонала.

Есть еще один нюанс касательно фриланса, но его не так ярко выделяют сами эксперты — это надомный характер такой работы. Да, подработка также может осуществляться из дома (за компьютером или каким-то изготовлением), но часто это что-то про выход на какое-то место работы. Во фрилансе же, судя по направлениям, действует исключительно удаленка. Это еще один фактор различия.

— Если хотите построить самостоятельную карьеру, быть хозяином своего времени и ресурсов — ваш путь во фриланс как в профессию. Если нужно быстро и легально заработать денег, имея основную занятость, — тогда качественная подработка, с возможностью перерасти в какой-то полноценный фриланс, — заключила Зулия Лоикова.

