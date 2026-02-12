Новости общества

Новым главврачом спасской больницы стал выходец из РКБ

17:23, 12.02.2026

Ранее Спасскую ЦРБ с 2021 года возглавлял Роман Ахметзянов

Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

Рината Абдуллина назначили главным врачом Спасской центральной районной больницы РТ, сообщает пресс-служба РКБ.

Его медицинская карьера началась в 2010 году в БСМП №1 Казани, где он работал хирургом-нейрохирургом. За 15 лет профессиональной деятельности Абдуллин прошел путь от рядового врача до заведующего отделением.

Последние годы он трудился в Республиканской клинической больнице, где возглавлял приемно-диагностическое отделение. В период пандемии COVID-19 руководил клинико-экспертным отделом временного инфекционного госпиталя.

Ранее Спасскую ЦРБ с 2021 года возглавлял Роман Ахметзянов.

Наталья Жирнова

