Новым главврачом спасской больницы стал выходец из РКБ
Рината Абдуллина назначили главным врачом Спасской центральной районной больницы РТ, сообщает пресс-служба РКБ.
Его медицинская карьера началась в 2010 году в БСМП №1 Казани, где он работал хирургом-нейрохирургом. За 15 лет профессиональной деятельности Абдуллин прошел путь от рядового врача до заведующего отделением.
Последние годы он трудился в Республиканской клинической больнице, где возглавлял приемно-диагностическое отделение. В период пандемии COVID-19 руководил клинико-экспертным отделом временного инфекционного госпиталя.
Ранее Спасскую ЦРБ с 2021 года возглавлял Роман Ахметзянов.
