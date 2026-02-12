Здоровье и финансы стали приоритетами россиян на 2026 год

42% опрошенных считают важным здоровье, 24% — сохранение финансовой стабильности

Фото: Роман Хасаев

С началом 2026 года россияне определяют жизненные приоритеты, следует из опроса «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler&Co, с которым ознакомилось «Реальное время».

Наибольшую значимость для участников опроса имеет здоровье — свое и близких (42%). На втором месте — финансовая стабильность и накопления (24%). Карьеру и профессиональный рост указали 11% респондентов. Среди других целей: покупка или ремонт жилья (7%), автомобиля (6%), путешествия, хобби и яркие впечатления (6%). Иные варианты отметили 4% опрошенных.

Большинство россиян (64%) планируют оптимизировать управление личным бюджетом. Из них 46% намерены откладывать деньги в «подушку безопасности» и повышать финансовую грамотность, а 18% рассчитывают увеличить доход за счет смены работы или подработки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рискориентированные меры включают установку датчиков протечки, обновление инвентаря и ремонт автомобиля (9%), обучение детей мерам безопасности и оформление страховых полисов (по 5%). При этом 17% пока не предпринимают конкретных действий.

Спрос на страхование растет: защиту средств на картах и счетах считают нужной 27% участников, полис на случай травм — 24%, страхование жилья — 23%, каско — 14%, а полис для путешественников — 12%. Для многих интерес к страхованию увеличился по сравнению с прошлым годом, когда такие полисы оформляли 12–15% респондентов.

Ранее «Реальное время» писало, что доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, снизилась до 52,5%.

Ариана Ранцева