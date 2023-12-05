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В России разработают «закон об оскорблении чувств женщин»

12:55, 05.12.2023 2
В России разработают «закон об оскорблении чувств женщин»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России может появиться «закон об оскорблении чувств женщин». Его разработку фракцией «Новые люди» анонсировал вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

— Мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых «демографов», — сказал он, заявив, что России нужен «закон об оскорблении чувств женщин».

«Демографами» Владислав Даванков назвал лиц, высказывающих предложения о повышении рождаемости в России «средневековыми способами», пишет «РИА Новости». Он обратил внимание, что различных идей для решения проблемы в последнее время появилось много в различных ведомствах и в Госдуме в том числе.

Напомним, в России при обсуждении проблемы падения рождаемости прозвучали идеи о полном запрете абортов. Против такого решения накануне высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

realnoevremya.ru

— Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет, — сказала она.

Валентина Матвиенко призвала не допустить ситуации, когда аборты пойдут в подполье. По словам Матвиенко, эта ситуация может угрожать здоровью и жизни женщин. В этой связи спикер Совета Федерации призвала снизить накал риторики по текущему вопросу.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    Про мужчин опять забыли?
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  • Анонимно 05 дек
    а когда примут закон ,запрещающий оскорблять чувства атеистов?.это такая-же часть населения как и верующая, если не большая .почему здесь нет обоюдного действия закона???.за сожжение книги под названием коран тебя посадят и будут бить,а сожги конституцию - никто и не заметит.хотя по факту и то и другое ни что иное, как бумажный носитель информации .всё что касаемо содержания ,вложенных в эти бумагу - так по мне конституция несравненно более важный документ .остальное это народное творчество.и сажать за это- слишком жестоко.законы у нас как будто специально не доработаны ,чтобы население ещё на этом передралось.вот вам реальная тема.давайте разрабатывайте закон для всех групп населения!!!
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