В России разработают «закон об оскорблении чувств женщин»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России может появиться «закон об оскорблении чувств женщин». Его разработку фракцией «Новые люди» анонсировал вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

— Мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых «демографов», — сказал он, заявив, что России нужен «закон об оскорблении чувств женщин».

«Демографами» Владислав Даванков назвал лиц, высказывающих предложения о повышении рождаемости в России «средневековыми способами», пишет «РИА Новости». Он обратил внимание, что различных идей для решения проблемы в последнее время появилось много в различных ведомствах и в Госдуме в том числе.

Напомним, в России при обсуждении проблемы падения рождаемости прозвучали идеи о полном запрете абортов. Против такого решения накануне высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

realnoevremya.ru

— Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет, — сказала она.



Валентина Матвиенко призвала не допустить ситуации, когда аборты пойдут в подполье. По словам Матвиенко, эта ситуация может угрожать здоровью и жизни женщин. В этой связи спикер Совета Федерации призвала снизить накал риторики по текущему вопросу.

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Татьяна Демина