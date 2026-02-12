За падение льда с крыши — 320 часов отработки: в Казани вынесли приговор бывшему управделами Минздрава

В прениях прокуратура просила снижения тяжести инкриминируемого преступления и штрафа в размере трех месячных зарплат

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор Идеалу Айзетуллову — бывшему управляющему делами Минздрава Татарстана. За упавший в марте 2024-го лед с крыши министерского здания и травму прохожей он получил 320 часов обязательных работ, сообщает с места журналист «Реального времени».

О более суровом наказании в прениях не просила и прокуратура. По ходатайству стороны обвинения суд назначил новую экспертизу на предмет установления тяжести повреждений пострадавшей. На момент ЧП и направления дела в суд вред ее здоровью оценивался как тяжкий, однако после внесения изменений в соответствующие регламенты оценки вреда Минздравом РФ минувшей осенью полученные травмы теперь относятся к вреду здоровью средней тяжести.

В связи с этим гособвинитель просила переквалифицировать действия подсудимого с части 2 на часть 1 статьи 293 УК РФ (халатность). И если санкция по части 2 указанной статьи предусматривала максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, то новое обвинение по части 1 грозило подсудимому максимум арестом до 3 месяцев.

В прениях гособвинитель запрашивала для подсудимого наказание в виде уголовного штрафа в размере трех месячных зарплат.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, по версии силовиков, именно Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда на зданиях ведомства. Однако такого договора не было по объекту на улице Горького, 14, где базируется Управление здравоохранения Казани. В итоге 26 марта 2024 года пострадала 39-летняя женщина, которая просто шла по тротуару мимо здания с нечищеной крышей, а в итоге попала в больницу с переломом бедра. Случайная жертва жива, однако эксперты установили — полученные травмы нанесли ее здоровью вред.

При этом Идеал Айзетуллов изначально вину в халатности не признавал. А его адвокат Илья Жевлаков, сам в прошлом следователь, просил суд вынести оправдательный приговор, указывая, что расчистка кровли на этом участке была в сфере компетенции начальника отдела министерства, а сам Айзетуллов в период ЧП был в отпуске.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Перед оглашением приговора потерпевшая Юлия Алексеева подчеркивала — прошло уже почти два года, а перед ней за случившееся никто так и не извинился. После она и ее представитель заявили, что приговор даже более жесткий, чем они ожидали.

Сам Айзетуллов назвал сегодняшнее решение несправедливым и пообещал, что будет обжаловать.

Примечательно, что еще до переквалификации обвинения и установления нетяжкого вреда здоровью потерпевшая успела отсудить у Минздрава 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и еще 80,3 тысячи — в счет возмещения материальных расходов в связи с травмой. Решение об этом вынес в июне Вахитовский суд Казани, частично удовлетворив исковые требования. Первоначально Алексеева оценивала моральный вред в 1 млн. Решение вступило в силу.

Ирина Плотникова