Турпоток в Татарстан начал расти после полугодового снижения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан за январь — октябрь 2023 года посетили 3 371 087 человек. Это на 9,3 тысячи туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

До этого в Татарстане на протяжении нескольких периодов наблюдалось снижение турпотока. Например, по итогам января — сентября 2023 года он упал по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 2,2%, а по итогам января — августа сократился на 1,96%.



Сокращение турпотока в Татарстане зафиксировали и по итогам первого полугодия 2023 года. За январь — июнь республику посетили 1 856 070 человек, что 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Увеличение турпотока относительно соответствующего периода прошлого года в Татарстане наблюдалось по итогам января — июля 2023 года. За семь месяцев в республике побывали 2 376 920 туристов — на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

По итогам десяти месяцев 2023 года Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по количеству туристов. Следом идут Нижегородская область (2 013 461 человек), Башкортостан (1 942 980), Самарская область (1 551 177) и Пермский край (1 043 836).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В остальных регионах ПФО количество принятых за январь — октябрь 2023 года туристов не превысило миллиона. Наименьшее число путешественников за этот период приняла соседняя с Татарстаном Республика Марий Эл — 248 398.

Всего Приволжский федеральный округ за январь — октябрь 2023 года посетили 15 031 269 человек. Таким образом, на Татарстан пришлось 22,4% всех туристов в ПФО.

Согласно данным Росстата, за январь — октябрь 2022 года в Татарстане побывали 3 361 758 туристов. Всего за прошлый год республику посетили 3 702 523 человека. По данным Госкомитета РТ по туризму, 10,34% от всех путешественников, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии.



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Татьяна Демина