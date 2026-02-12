Оставить только Max: МВД по Татарстану поддержало блокировку Telegram и предложило запретить VPN

Без мессенджера Дурова проблема IT-преступлений во многом будет решена, считают в ведомстве

Фото: Артем Дергунов

Каждый день в Татарстане фиксируют до 30 преступлений с использованием IT-технологий. Для общения злоумышленники чаще всего используют Telegram, говорит начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров. Он поддержал блокировку мессенджера и предположил, что в борьбе с мошенниками поможет также запрет сервисов VPN. Тем временем нашумевшее дропперство становится менее массовым явлением — число несовершеннолетних «обнальщиков» сократилось в регионе более чем наполовину. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Еще остаются вопросы, Роскомнадзору есть чем заняться»

Блокировка Telegram положительно скажется на борьбе с IT-мошенничеством, заявил сегодня на брифинге начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров. Правда, по его словам, одного этого шага мало.

— Если бы Telegram был полностью заблокирован, это, можно сказать, в значительной степени решило бы вопрос. Но наши граждане, к сожалению, могут использовать сервисы VPN, которые дают возможность обойти ограничения не только в Telegram, но и в других мессенджерах. Поэтому тут еще остаются вопросы, Роскомнадзору есть чем заняться. Если запретить VPN-сервисы и ограничить работу мессенджеров, оставить только Max, проблема IT-преступлений во многом будет решена, — сказал он.



Могут ли преступники пользоваться Max? Как говорит Руслан Гумеров, для использования национального мессенджера необходим российский IP-адрес. Бывают случаи, когда «люди с техническими познаниями» пытаются предоставить мошенникам доступ, но их отслеживают и ловят. Задержание подобных злоумышленников состоялось недавно. Подробности докладчик пока не раскрыл, но добавил: возможно, в ближайшее время информацией поделятся со СМИ.



Молодежь бросает дропперство

Существенно сократилось в республике количество несовершеннолетних дропперов (людей, предоставляющих свои банковские карты для транзита или обналичивания похищенных денег, — прим. ред.) — с 10 тыс. человек до 4 тыс. Объем подозрительных операций с их участием упал с 1,7 млрд рублей до порядка 450 миллионов.

— Наблюдается общая тенденция по снижению числа сомнительных финансовых потоков в целом по стране. В Татарстане спад происходит наиболее динамично в плане темпа и в абсолютном выражении. На данный момент он находится на третьем месте в этом негативном рейтинге по объему подозрительных операций физлиц, а по соотношению к количеству населения — на девятом месте, — сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступностью.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Злоумышленники сегодня активно привлекают курьеров — на схемы с их участием приходится до 70% суммы ущерба.

— Часто эти люди задерживаются как соучастники мошенничества. Доказать это на самом деле несложно, цифровые следы преступлений нельзя стереть, все равно они остаются. <...> Курьер «живет» несколько месяцев. Все равно задерживают рано или поздно, — сказал докладчик.

Число IT-преступлений упало, но раскрыть удалось лишь 17% из них

В целом по итогам 2025 года в Татарстане зарегистрировали почти 25 тыс. преступлений с использованием IT-технологий — на 22% меньше, чем годом ранее. Ранее сообщалось, что это первое снижение за последние несколько лет. По итогам 2025 года жители республики отдали мошенникам почти 6 млрд рублей.

Больше половины преступлений — 61% — приходится на кражи с банковского счета и дистанционные мошенничества. Каждый день в регионе фиксируют до 30 таких случаев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чаще всего жертвами становятся работники различных предприятий и организаций (порядка 30%), безработные (порядка 15%) и пенсионеры (порядка 23%). На студентов приходится 4% потерпевших, а на госслужащих — всего 1%.

Раскрыто было порядка 17% из этих преступлений. В их числе — попытки самих же россиян обмануть соотечественников на площадках для размещения объявлений и сервисах сдачи жилья, хищения, связанные с установкой специальных приложений (например, по схеме «Это ты на фото?»).

— В числе этих 17% — именно такие преступления. До кол-центров, где [мошенники] из Украины звонят, дотянуться будет сложно. Но все-таки есть надежда на то, что рано или поздно мы дойдем и до них, — сказал Руслан Гумеров.

