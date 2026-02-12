В Кремле подтвердили скорый новый раунд переговоров с США и Украиной

Макрон и Мерц могут напрямую связаться с Путиным, позиция по месту встречи с Зеленским остается прежней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по международной и внутренней повестке. Он назвал мессенджер Max доступной альтернативой зарубежным сервисам и пояснил, что ограничение WhatsApp* связано с отказом Meta** соблюдать российское законодательство.

По международным вопросам Песков отметил, что Кремль понимает возможность нового раунда переговоров с США и Украиной, который должен состояться в ближайшее время. Он добавил, что Макрон и Мерц могут напрямую позвонить президенту России, а позиция Путина по месту встречи с Зеленским остается неизменной.

Отношения с США по вопросу поставок нефти на Кубу Песков охарактеризовал как напряженные, товарооборот практически отсутствует, но РФ рассчитывает на конструктивный диалог. В Европе, по его словам, сложились два лагеря: одни считают, что с Россией нужно вести диалог, другие придерживаются «недальновидного подхода».

Ранее депутат Госсовета РТ Шарафиев назвал «новым ударом» блокировку Telegram.

Ариана Ранцева