В Татарстан возвращаются метели, но с мокрым снегом

Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололед

Фото: Максим Платонов

На территории Татарстана и, в частности, Казани 13 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным РСЧС, ночью, утром и днем жителей региона ожидает сильная метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Ветер усилится до 22 м/с. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололед. На дорогах прогнозируется снежная каша и сильная гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.

К концу этой недели в Татарстан придет тепло, но за ним последуют новые заморозки. Ждать стабильности от погоды в феврале не стоит, говорят метеорологи. Весна в регионе тоже ожидается затяжная. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова