И. о. президента Венесуэлы Делси Родригес может посетить США

По ее словам, возможность осуществления визита будет зависеть от прогресса в решении ключевых вопросов между странами

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила о получении приглашения посетить США. По ее словам, возможность осуществления визита будет зависеть от прогресса в решении ключевых вопросов между странами.

В интервью NBC News политик также подтвердила неизменность позиции по вопросу легитимности руководства страны. Делси Родригес подчеркнула, что Николас Мадуро продолжает оставаться законным главой государства.

Кроме того, как передает «Ъ», и. о. президента выступила с юридической оценкой ситуации, заявив о невиновности как самого президента Мадуро, так и его супруги — первой леди Силии Флорес.

Напомним, что Соединенные Штаты готовятся выдать генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле.



Наталья Жирнова